TERROR en Walmart de Michigan: sospechoso de APUÑALAMIENTO MÚLTIPLE es declarado mentalmente no apto para juicio

Recientemente, se difundió un video de vigilancia que muestra el momento de pánico vivido dentro de un Walmart en Michigan durante un ataque ocurrido en julio. En las imágenes, se observa a un hombre con una mochila verde acercándose sigilosamente a su primera víctima, una mujer vestida de negro, a quien empuja al suelo antes de atacar a otros compradores. En total, 11 personas resultaron heridas, lo que provocó la huida desesperada de los clientes.

Caso de apuñalamiento en Walmart Michigan: sospechoso declarado no apto para juicio por problemas mentales

Durante la audiencia realizada el último viernes, Bradford Gille, acusado de los apuñalamientos en el Walmart, fue declarado mentalmente no apto para ser juzgado. El tribunal determinó que, debido a su estado psicológico, Gille no está en condiciones de colaborar en su defensa legal.

Se informó que Gille presenta creencias paranoicas profundas, llegando a comparar el centro forense con un campo de concentración nazi. Además, siente que los profesionales de la salud mental que lo atienden representan una amenaza para él. Esta visión ha generado resistencia en Gille respecto a su diagnóstico de incompetencia, pues teme permanecer indefinidamente en el lugar que considera peligroso.

Como parte del fallo, se estableció que Gille permanecerá en un centro psiquiátrico forense donde recibirá tratamiento especializado. El objetivo es que pueda recuperar su capacidad mental y, eventualmente, enfrentar un juicio. Por el momento, no existe una fecha definida para este proceso, ya que dependerá de su evolución clínica.

Informe del psicólogo forense sobre diagnóstico de esquizofrenia

Un especialista en salud mental que participó en la audiencia declaró que Bradford Gille padece esquizofrenia, manifestada en "delirios persistentes" y un "pensamiento psicótico".

Sin embargo, señaló que con el tratamiento adecuado es posible que Gille recupere su capacidad para enfrentar el proceso judicial. Mientras tanto, seguirá internado en el Centro de Psiquiatría Forense de Michigan para continuar su rehabilitación.