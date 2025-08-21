Recientemente, un trabajador de Walmart en Victor, Nueva York, EE. UU., fue detenido tras sustraer una considerable suma de dinero de la tienda, tal como informó la Oficina del Sheriff del Condado de Ontario.

Las autoridades se pronunciaron al respecto y aseguraron que se está investigando el caso para determinar los detalles del hurto y la magnitud de la cantidad robada. ¿Cuál es la situación del sospechoso? ¿Quién es?

Arrestan a empleado tras ser acusado de robar más de $10,000 en Walmart y esta es su situación

'13wham' y otros medios internacionales informaron sobre la reciente situación que enfrenta David Ashworth, un empleado de una tienda Walmart, esto luego de recibir fuertes acusaciones tras un déficit de US$10,047 en la caja registradora.

La oficina del sheriff y los investigadores reportaron que Ashworth retiró el dinero durante su turno y escondió una bolsa con efectivo en su poder.

Al finalizar su jornada laboral, Ashworth recuperó la bolsa y salió de la tienda sin que se detectara la irregularidad. Tras ello y luego de las primeras investigaciones, el hombre fue detenido el lunes por la noche, enfrentando cargos de hurto mayor.

¿Cuál es la situación del trabajador acusado de robo?

Según las últimas informaciones de la oficina del alguacil se supo que, tras la lectura de cargos, Ashworth fue liberado este martes 19 de agosto y deberá presentarse ante el Tribunal Municipal de Victor en una fecha próxima.

No obstante, no se compartió más datos al respecto ni otros testimonios.