Preocupación en Walmart: policía anuncia incanzable búsqueda de hombres acusados de cometer este delito
La policía intensifica la búsqueda de dos hombres acusados de robar un televisor en Walmart, lo que ha generado alarma en la tienda y en la comunidad local.
La policía de Carson City ha lanzado una intensa operación para dar con el paradero de dos hombres acusados de robar un televisor en Walmart el pasado 26 de junio. La alerta se ha extendido entre los residentes, quienes temen que el crimen sea solo el comienzo de una serie de robos en la zona.
Los sospechosos fueron identificados por testigos y descritos por las autoridades en base a su ropa al momento del robo. La Oficina del Sheriff continúa pidiendo la colaboración ciudadana para resolver el caso lo antes posible y dar con los responsables.
PUEDES VER: Alerta inmigrantes indocumentados: redada del ICE causa destrozos en restaurante de este estado
Walmart: Policía anuncia búsqueda de hombres acusados de cometer este delito
La Oficina del Sheriff de Carson City en el estado de Nevada dio a conocer que busca a dos hombres sospechosos de robar un televisor en Walmart el pasado 26 de junio. Uno de ellos fue visto con una camisa a cuadros azul, pantalones color canela y zapatillas Nike negras, mientras que el otro llevaba una camiseta gris, jeans azules y tenis grises.
Por ello, se pide a quienes tengan información sobre el paradero de estos posibles culpables a que se comuniquen con la oficina al 775-283-7852.En este Walmart de Carson City, se busca a dos sospechosos de robar un televisor. / Foto: 8 abc
¿Cómo reportar un robo en Walmart?
Si deseas reportar un robo en Walmart, lo primero es notificar al personal de seguridad o al gerente de la tienda sobre lo ocurrido. Como testigo o víctima, ofrece información detallada sobre el sospechoso y el robo, incluyendo características físicas y lo sucedido. Después, contacta a la policía local para formalizar la denuncia y apoyar en la investigación.
- 1
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 2
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 3
Tragedia en Target | Estas son las duras declaraciones de hombre que asesinó a joven trans, adulto mayor y bebé en tienda: "Soy Jesús"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90