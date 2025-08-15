Preocupación en Walmart: policía anuncia incanzable búsqueda de hombres acusados de cometer este delito

La policía de Carson City ha lanzado una intensa operación para dar con el paradero de dos hombres acusados de robar un televisor en Walmart el pasado 26 de junio. La alerta se ha extendido entre los residentes, quienes temen que el crimen sea solo el comienzo de una serie de robos en la zona.

Los sospechosos fueron identificados por testigos y descritos por las autoridades en base a su ropa al momento del robo. La Oficina del Sheriff continúa pidiendo la colaboración ciudadana para resolver el caso lo antes posible y dar con los responsables.

Walmart: Policía anuncia búsqueda de hombres acusados de cometer este delito

La Oficina del Sheriff de Carson City en el estado de Nevada dio a conocer que busca a dos hombres sospechosos de robar un televisor en Walmart el pasado 26 de junio. Uno de ellos fue visto con una camisa a cuadros azul, pantalones color canela y zapatillas Nike negras, mientras que el otro llevaba una camiseta gris, jeans azules y tenis grises.

Por ello, se pide a quienes tengan información sobre el paradero de estos posibles culpables a que se comuniquen con la oficina al 775-283-7852.

En este Walmart de Carson City, se busca a dos sospechosos de robar un televisor. / Foto: 8 abc

¿Cómo reportar un robo en Walmart?

Si deseas reportar un robo en Walmart, lo primero es notificar al personal de seguridad o al gerente de la tienda sobre lo ocurrido. Como testigo o víctima, ofrece información detallada sobre el sospechoso y el robo, incluyendo características físicas y lo sucedido. Después, contacta a la policía local para formalizar la denuncia y apoyar en la investigación.