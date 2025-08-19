La delincuencia sigue haciéndose presente en Estados Unidos. Recientemente, el Departamento de Policía de Ville Platte, ciudad ubicada en la parroquia de Evangeline, logró recuperar un Chevrolet Tahoe negro del año 2021, el cual había sido sustraído a las 8:30 p. m.

Vale resaltar que el vehículo había sido robado del estacionamiento del Walmart ubicado en East LaSalle Street el pasado viernes 15 de agosto. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el incidente para dar con los responsables de aquel hurto.

Reportan hallazgo de vehículo que fue robado en estacionamiento de Walmart

'Kify.com' y otros medios internacionales informaron sobre este último hecho en una de las ciudades más populares de EE. UU. Asimismo, se confirmó, mediante el Departamento de Policía de Ville Platte, el hallazgo del vehículo, el cual había sido sustraído hace poco.

Según datos oficiales, las autoridades localizaron el vehículo a las 2 p. m. del lunes, en una zanja cercana a Cotton Festival Road.

Además, durante el incidente, el automóvil sufrió daños y se reportó el robo de pertenencias que se encontraban en su interior. Actualmente, se están investigando a varios sospechosos relacionados con este caso.

¿Por qué Walmart es muy popular en Estados Unidos?

Por otro lado, es bueno conocer que Walmart es una destacada corporación multinacional de Estados Unidos, la cual gestiona una extensa red de hipermercados, grandes almacenes de descuento y supermercados.

Fundada en 1962 por Sam Walton, la empresa ha alcanzado el estatus de minorista más grande a nivel global, con operaciones en múltiples naciones. Su mayor estrategia se centra en proporcionar una amplia gama de productos a precios accesibles, con la misión de facilitar el ahorro y mejorar la calidad de vida de sus clientes, tal como se indica en su sitio web.