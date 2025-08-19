El pasado 26 de julio, un incidente violento se registró en un Walmart de Michigan, Estados Unidos, donde un joven llamado Aaron Boudot se convirtió en un héroe tras proteger a su esposa de un ataque con cuchillo.

Aquel día, un desconocido, que horas después fue identificado por las autoridades como Bradford James Gille, agredió a Boudot, causándole una herida en una arteria del brazo derecho y apuñalándolo en la espalda. Vale resaltar que el ataque dejó 11 heridos. ¿Qué dijo el hombre que se salvó de morir? AQUÍ su experiencia.

Este es el testimonio de un sobreviviente tras apuñalamiento masivo en Walmart

Boudot de 41 años, salió al frente para declarar en una entrevista local sobre el apuñalamiento masivo que dejó a 11 personas heridas. "Perdí tres litros de sangre en menos de 40 segundos", relató. "No iba a durar mucho. Me despedí", añadió, refiriéndose a la gravedad de su situación. No obstante, gracias a un desconocido que aplicó un torniquete "exactamente en el lugar correcto", el ataque no llegó a mayores.

Las víctimas, cuyas edades oscilan entre 29 y 84 años, recibieron atención médica; nueve de ellas fueron dadas de alta, mientras que dos fueron trasladadas a otros centros. Se espera que todas sobrevivan.

Pese al hecho, Gille, de 42 años, se declaró inocente de los cargos de terrorismo y agresión con intención de homicidio. Hasta el momento, se encuentra en un centro psiquiátrico bajo una fianza de un millón de dólares y está programado para comparecer el viernes en una audiencia que determinará su aptitud para ser juzgado.

Vale resaltar, las autoridades aún no han revelado un posible motivo para el ataque, aunque han indicado que las víctimas no parecían haber sido seleccionadas de antemano.

Otra víctima declaró tras ataque en Walmart

Por otro lado, otra víctima mencionó a la cadena afiliada de NBC de Grand Rapid que el ataque de Gille se debería al fracaso del sistema de salud mental del país americano.

"Sentí nada más que lástima por este chico, porque nunca tuvo una oportunidad", señaló la mujer, quien fue apuñalada en la parte superior de la espalda y en otras partes del cuerpo.