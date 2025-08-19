- Hoy:
Pánico en Walmart | Reportan tiroteo frente a una tienda en el noreste de Filadelfia: ¿cuáles fueron las causas?
Un hombre fue arrestado luego de un tiroteo cerca de un Walmart en el noreste de Filadelfia, lo que generó preocupación entre los empleados del lugar.
La policía de Filadelfia inició una investigación tras un tiroteo ocurrido en la madrugada del martes frente a un Walmart ubicado en el noreste de la ciudad. El incidente se registró alrededor de las 2:45 a. m. afuera de la tienda situada en la cuadra 4300 de Byberry Road, dentro del centro comercial Philadelphia Mills.
Detalles del tiroteo en Walmart de Filadelfia: lo que se sabe hasta ahora
Aunque no se reportaron heridos, las autoridades confirmaron que varios casquillos de bala fueron encontrados detrás del establecimiento. Además, una ventana de una camioneta de Walmart resultó afectada por uno de los disparos. No había clientes dentro de la tienda, ya que el local cierra a las 11 p. m., pero los empleados presentes fueron evacuados por seguridad.Empleados de Walmart en el noreste de Filadelfia fueron evacuados tras un tiroteo.
¿Cuáles fueron las causas del tiroteo en Walmart de Filadelfia?
La policía mantuvo acordonado el área mientras realizaba las pesquisas durante varias horas, hasta pasadas las 6 a. m. Hasta el momento, no se ha establecido un motivo claro para el tiroteo. Sin embargo, un sospechoso fue arrestado poco después del incidente y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.
Horario de Walmart cerca de mí: tiendas abiertas hoy
El horario habitual de las tiendas Walmart en EE. UU. es de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. todos los días. No obstante, este puede variar según la ubicación y los departamentos internos, como la farmacia o el centro automotriz. Para conocer el horario exacto de tu tienda más cercana, se recomienda usar el localizador de tiendas de Walmart.
