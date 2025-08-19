- Hoy:
Ojo, inmigrantes | Titular de Green Card vencida volvió a EE. UU. y las autoridades permitieron su entrada debido a esto
Una inmigrante dominicana volvió a EE. UU. tras vacacionar en su país con la Green Card vencida y pasó por los controles migratorios sin inconvenientes.
Una migrante dominicana que reside en Estados Unidos compartió su experiencia al regresar a ese país con su tarjeta de residencia permanente (Green Card) vencida, algo que muchos consideran un riesgo. A través de un video en TikTok, explicó cómo logró cruzar sin problemas los controles migratorios gracias a que llevaba una carta de extensión y dejó un consejo clave para quienes están en la misma situación.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
¿Cómo la inmigrante dominicana entró a Estados Unidos con la Green Card vencida?
La joven inmigrante dominicana contó que viajó a su país natal para pasar las vacaciones, pero su Green Card estaba vencida al momento de regresar a EE. UU. Sin embargo, llevaba consigo una carta de extensión oficial emitida por las autoridades migratorias. A pesar de lo que comúnmente se escucha, que no se puede salir y volver con la residencia vencida y solo una extensión, ella decidió ponerlo a prueba.
En el aeropuerto de República Dominicana, mostró que el proceso fue más sencillo de lo que esperaba: las autoridades solo le pidieron su Green Card y la carta de extensión. Tras presentarlas, pudo abordar sin inconvenientes.
Al aterrizar en suelo estadounidense, la migrante confirmó que pasó sin problemas el control migratorio, donde únicamente le solicitaron los mismos documentos: su tarjeta de residencia permanente vencida y la carta de extensión. No le pidieron documentación adicional y pudo continuar su viaje hacia Chicago, su ciudad de residencia.La mujer viajó con su residencia vencida.
Consejo para inmigrantes con Green Card vencida que planean viajar a Estados Unidos
Con este relato, la joven dominicana desmintió la idea generalizada de que no es posible volver a Estados Unidos con la residencia vencida, aunque se tenga una extensión. Su recomendación para quienes enfrentan esta situación es clara: "No se dejen hinchar la cabeza con todas esas noticias falsas que ven en las redes".
¿Qué vigencia tiene la Green Card?
La mayoría de las Green Cards (tarjetas de residente permanente) tienen una vigencia de 10 años y deben renovarse antes de su vencimiento. Sin embargo, hay excepciones importantes:
- Residencia condicional: si obtuviste la Green Card por matrimonio menor a dos años o como inversionista, tu tarjeta es válida solo por 2 años. Debes presentar el formulario I-751 o I-829 para eliminar las condiciones y obtener la tarjeta de 10 años.
- Menores de 14 años: si conseguiste tu Green Card antes de los 14 años, debes renovarla al cumplir esa edad, incluso si aún no vence la tarjeta original.
- Extensión temporal: el USCIS extiende la validez de las Green Cards vencidas hasta por 36 meses para quienes están en proceso de renovación, permitiendo vivir y trabajar legalmente mientras esperan su nueva tarjeta.
