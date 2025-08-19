Ojo, inmigrantes en EE. UU.: estas son las novedades para quienes tienen la opción de no realizar la entrevista de visa

Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, las leyes migratorias en Estados Unidos han experimentado continuas modificaciones que afectan los trámites para obtener la residencia permanente y las visas. A fecha del martes 19 de agosto de 2025, se han anunciado cambios clave que todo inmigrante debe conocer.

Los migrantes mexicanos podrán omitir la entrevista para la visa de no inmigrante.

Estas son las novedades para inmigrantes que pueden optar por no realizar la entrevista de visa

A partir del 2 de septiembre, los ciudadanos mexicanos podrán solicitar ciertos tipos de visa de no inmigrante sin necesidad de asistir a la entrevista con un funcionario consular. Así lo anunció el Departamento de Estado (DOS) en un comunicado oficial. Esta exención aplica a:

Aplica para categorías específicas como visas diplomáticas y oficiales (A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, TECRO E-1) y para quienes renueven visas B-1, B-2 o tarjetas de cruce fronterizo bajo ciertas condiciones.

Los solicitantes que renuevan deben haber presentado la solicitud desde su país de origen o residencia habitual, no haber tenido una visa previamente negada (o que la negación haya sido superada) y no contar con impedimentos aparentes para su aprobación.

Además, deben haber renovado el documento dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y ser mayores de 18 años al momento de la emisión original.

¿De qué trata el nuevo requisito de depósito para solicitar la visa B-1/B-2 en Estados Unidos?

Estados Unidos ha lanzado un programa piloto que introduce un depósito obligatorio para ciertos solicitantes de visa B-1/B-2, que puede variar entre US$5.000 y US$15.000. Esta medida está dirigida a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular más allá del tiempo autorizado por la visa.

Según información de Associated Press (AP), este requisito temporal estará vigente durante 12 meses, con posibilidad de extenderse o modificarse según los resultados obtenidos durante este período. El objetivo principal es controlar la migración irregular y asegurar que los solicitantes cumplan con los términos establecidos por el Departamento de Estado.