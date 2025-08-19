- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Osasuna
- Cristal
- Fluminense vs. América de Cali
- Racing vs Peñarol
- AFP
Ojo, inmigrantes en EE. UU.: estas son las novedades para quienes tienen la opción de no realizar la entrevista de visa
Los migrantes mexicanos que cumplan con estos requisitos tienen la posibilidad de no asistir a la entrevista consular cuando soliciten su visa de no inmigrante.
Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, las leyes migratorias en Estados Unidos han experimentado continuas modificaciones que afectan los trámites para obtener la residencia permanente y las visas. A fecha del martes 19 de agosto de 2025, se han anunciado cambios clave que todo inmigrante debe conocer.Los migrantes mexicanos podrán omitir la entrevista para la visa de no inmigrante.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Estas son las novedades para inmigrantes que pueden optar por no realizar la entrevista de visa
A partir del 2 de septiembre, los ciudadanos mexicanos podrán solicitar ciertos tipos de visa de no inmigrante sin necesidad de asistir a la entrevista con un funcionario consular. Así lo anunció el Departamento de Estado (DOS) en un comunicado oficial. Esta exención aplica a:
- Aplica para categorías específicas como visas diplomáticas y oficiales (A-1, A-2, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6, TECRO E-1) y para quienes renueven visas B-1, B-2 o tarjetas de cruce fronterizo bajo ciertas condiciones.
- Los solicitantes que renuevan deben haber presentado la solicitud desde su país de origen o residencia habitual, no haber tenido una visa previamente negada (o que la negación haya sido superada) y no contar con impedimentos aparentes para su aprobación.
- Además, deben haber renovado el documento dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento y ser mayores de 18 años al momento de la emisión original.
¿De qué trata el nuevo requisito de depósito para solicitar la visa B-1/B-2 en Estados Unidos?
Estados Unidos ha lanzado un programa piloto que introduce un depósito obligatorio para ciertos solicitantes de visa B-1/B-2, que puede variar entre US$5.000 y US$15.000. Esta medida está dirigida a ciudadanos de países con altos índices de permanencia irregular más allá del tiempo autorizado por la visa.
Según información de Associated Press (AP), este requisito temporal estará vigente durante 12 meses, con posibilidad de extenderse o modificarse según los resultados obtenidos durante este período. El objetivo principal es controlar la migración irregular y asegurar que los solicitantes cumplan con los términos establecidos por el Departamento de Estado.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
- 2
Nicolás Maduro no se deja presionar por EE. UU. y activa plan especial: "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!"
- 3
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: 3 beneficios que consigues al autodeportarte mediante CBP Home
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90