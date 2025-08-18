Tensión en Tennessee: hombre intentó explotar bombas de propano en un Walmart de Oneida

En los últimos días se han reportado distintos casos de atentados o situaciones trágicas en varios locales comerciales de Walmart, la cadena minorista más conocida y con numerosas sucursales en distintos países. En esta ocasión, la emergencia se registró en Tennessee, donde una persona intentó hacer explotar botes de propano utilizando un dispositivo casero similar a un cóctel Molotov.

Capturaron al sospecho

Este lunes 18 de agosto de 2025, agentes del Departamento de Policía de Oneida, encabezados por el jefe Darryl Laxton, confirmaron la captura de Martin C. Robbins, de 52 años y residente de Helenwood. Su identificación fue posible gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad de un establecimiento de Walmart.

Este sujeto es Martin C. Robbins, el sospechoso de un atentado a un Walmart. Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Scott

El motivo de la detención se debe a que este sujeto, residente de Helenwood, aparentemente utilizó un dispositivo casero al estilo de un cóctel Molotov e intentó detonar botes de propano en una de las tiendas de este distrito. Un agente de seguridad declaró a un medio local sobre este operativo.

"Uno de nuestros hombres lo había detenido y le había emitido una multa hace un par de semanas, así que estábamos bastante seguros de que era él y pudimos confirmar que tenía un vehículo de la misma marca y modelo que el del video", fueron las palabras del oficial. El agente narró que un empleado de la empresa fue testigo de la situación y llamó a la policía, que acudió rápidamente junto al Departamento de Bomberos de Oneida.

La Oficina de Investigaciones de Tennessee y el Departamento de Seguridad Nacional colaboran con los agentes en la investigación. El arresto se realizó en el área de Galloway Drive, en Helenwood. El detenido fue ingresado en la cárcel del Condado de Scott, en Huntsville, y enfrenta inicialmente cargos por incendio provocado, aunque podrían sumarse más cargos.

Walmart en Tennessee

La compañía multinacional propietaria de la cadena de supermercados cuenta con más de 30 establecimientos distribuidos en 93 localidades. El condado con mayor número de tiendas en funcionamiento es Knoxville, con siete. En Oneida, lugar del suceso, solo hay un inmueble, ubicado en 19740 Alberta St., Oneida, TN 37841.