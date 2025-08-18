Un reciente video de vigilancia, difundido por medios internacionales, entre los que destaca '13 ON YOUR SIDE', se vio una impactante escena en un Walmart de Traverse City, en Estados Unidos, donde se registraron 11 apuñalamientos. En las imágenes se pudo evidenciar la valentía de las personas que intervinieron durante el violento incidente. ¿Qué pasó? ¿Hubo heridos? Esto se sabe.

Walmart: reportan escena caótica en tienda, en la que 11 personas fueron apuñaladas

Este 18 de agosto, se compartieron imágenes inéditas de un nuevo ataque dentro de un Walmart. Según el material de videovigilancia de la tienda, ubicada en Michigan, EE, UU., fotografías del lugar de los hechos y documentos judiciales, se captó una serie de apuñalamientos ocurridos el pasado 26 de julio.

El autor de incidente, Bradford Gille, de 42 años, enfrenta 11 cargos de agresión con intención de asesinar y un cargo de terrorismo tras apuñalar a 11 personas, entre ellas un trabajador del establecimiento. Vale precisar que las víctimas, cuyas edades varían entre 29 y 84 años, quedaron heridas tras el fuerte ataque que desató el pánico en toda la tienda estadounidense.

Asimismo, el video mostró el momento caótico durante el ataque, incluso, la Oficina del Sheriff del Condado de Grand Traverse, reportó cómo el individuo se acercó caminando por la sección de lácteos con una gran bolsa de lona verde a la espalda. Luego, se acerca a una mujer por detrás y realiza gestos de apuñalamiento, lo que provoca que ella caiga sobre otra clienta.

Mientras el sospechoso perseguía a su siguiente víctima, un hombre con camisa azul se interpuso y fue apuñalado, cayendo de rodillas y sujetándose el abdomen. En medio del caos, otros clientes intentan ayudarlo, mientras el atacante buscaba nuevas víctimas.

Asimismo, las múltiples tomas de las cámaras de seguridad capturaron la confusión y el terror de los compradores, quienes no sabían si huir hacia el interior o el exterior de la tienda. Finalmente, el sospechoso logró escapar por la puerta de entrada, dejando caer su bolsa en el camino. Luego fue arrestado y hoy enfrenta cargos.

¿Cuáles son los estados actuales de las víctimas de Bradford?

Por otro lado, el Centro Médico Munson informó que, de las 11 víctimas atendidas, nueve recibieron tratamiento y fueron dadas de alta, pero que los otros dos pacientes fueron tratados y posteriormente fueron trasladados a otro hospital.

No obstante, la empresa de atención médica no ofreció detalles adicionales sobre la condición de los pacientes.