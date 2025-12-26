0

GRAN NOTICIA para inmigrantes en Illinois: estas leyes que benefician a extranjeros entrarán en vigor en 2026

Illinois protege a inmigrantes ofreciendo seguridad en escuelas, hospitales y guarderías, y ampliando becas para estudiantes indocumentados a partir de 2026.

María Zapata
J.B. Pritzker aprobó medidas para proteger a inmigrantes.
J.B. Pritzker aprobó medidas para proteger a inmigrantes.
Illinois está reforzando sus políticas de protección a la comunidad inmigrante mediante un conjunto de leyes que amplían los derechos fundamentales en educación, salud, justicia y cuidado infantil. Varias de estas medidas ya se han comenzado a aplicar, pero algunas de sus disposiciones más relevantes se implementarán plenamente a partir de 2026, ofreciendo seguridad y acceso a servicios esenciales para miles de familias.

J.B. Pritzker

Illinois está fortaleciendo sus políticas de protección para la comunidad inmigrante.

Leyes que benefician a inmigrantes en Illinois comenzarán a aplicarse en 2026

La HB 1312, una de las normas más destacadas, establece un marco integral de protección en hospitales, tribunales, universidades y guarderías.

Esta ley evita que la participación en actividades cotidianas, como asistir a una audiencia judicial o recibir atención médica, se convierta en un riesgo por operativos de inmigración. Entre sus disposiciones se incluyen:

  • Responsabilidad de agentes federales: permite acciones civiles si violan la Constitución durante operativos de inmigración.
  • Acceso seguro a tribunales: prohíbe arrestos civiles de inmigración en los juzgados y permite indemnizaciones de hasta 10,000 USD por detención ilegal.
  • Protección en hospitales y universidades: garantiza la privacidad de los datos médicos y prohíbe decisiones administrativas basadas en el estatus migratorio.
  • Resguardo en guarderías: impide la divulgación de información sobre inmigrantes y exige planes de acción ante visitas de autoridades.

Otra ley relevante es la HB 3247, conocida como Safe Schools for All Act, que garantiza que los niños puedan asistir a escuelas públicas sin temor a represalias por su estatus migratorio. Entre sus medidas:

  • Prohibición de negar educación o excluir a estudiantes de programas escolares por su estatus migratorio.
  • Restricciones a la entrada de agentes de inmigración en escuelas sin autorización válida.
  • Derecho a demandar civilmente en caso de violaciones, hasta dos años después del incidente.

Por último, la HB 460 facilitará el acceso a ayudas financieras estatales y locales para estudiantes indocumentados, incluyendo becas y subvenciones, eliminando barreras previas y ampliando las oportunidades educativas para todos los residentes de Illinois.

Beneficios concretos para inmigrantes: seguridad, educación y apoyo económico

Estas leyes reflejan un enfoque integral para proteger a la comunidad inmigrante en Illinois. Desde garantizar la seguridad en hospitales y escuelas hasta facilitar el acceso a la educación superior mediante ayuda financiera, el estado busca que los residentes puedan vivir y desarrollarse sin temor.

La plena implementación en 2026 significa que tanto las familias como los estudiantes indocumentados tendrán acceso a derechos y recursos esenciales, consolidando a Illinois como un referente en políticas de inclusión y protección comunitaria.

