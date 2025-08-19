¡Cuidado! Recientemente, Walmart sorprendió a sus clientes al retirar camarones crudos congelados en 13 estados de Estados Unidos, esto luego de recibir alertas por parte de las autoridades de salud, ante una posible contaminación radioactiva en el producto.

Vale precisar que esta drástica, pero inmediata medida, busca garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir cualquier riesgo asociado a la ingesta de este alimento. La cadena de supermercados está colaborando con las investigaciones pertinentes para esclarecer la situación. AQUÍ todos los detalles y qué debes tomar en cuenta.

Walmart retira del mercado este producto por posible contaminación radioactiva

Según información de la BBC y otros medios internacionales, además de la propia empresa, se informó sobre el retiro del mercado de ciertos productos de camarón en 13 estados de la nación de Trump, tras detectar contaminación radiactiva en un envío de mariscos.

Walmart retira del mercado este producto por posible contaminación radioactiva.

Hace poco, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se pronunció al respecto y aseguró que las variedades de camarones congelados bajo la marca Great Value podrían haber estado expuestas a un isótopo peligroso durante su transporte.

Y es que, una muestra de camarón empanizado resultó positiva para esta sustancia, pese a ello, la FDA consideró que dicha muestra "no entró en el comercio estadounidense". Ante ello, las autoridades aconsejaron a los consumidores que desechen los camarones adquiridos en la tienda estadounidense y que eviten, por todos los medios, su ingesta.

¿Qué más dijo Walmart sobre este preocupante hecho?

"La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad", expresó un portavoz de Walmart en declaraciones a la BBC.

"Hemos implementado una restricción de ventas y retirado este producto de nuestras tiendas afectadas. Estamos colaborando con el proveedor para investigar el asunto". Asimismo, el portavoz indicó que los consumidores que hayan comprado los camarones afectados pueden acudir a cualquier sucursal de Walmart para recibir un reembolso total del producto.