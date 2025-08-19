- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Alianza Lima
- Real Madrid vs Osasuna
- Cristal
- Fluminense vs. América de Cali
- Racing vs Peñarol
- AFP
Alerta, clientes de Walmart en EE. UU.: empresa retira del mercado este producto por posible contaminación radioactiva
Walmart retiró camarones crudos congelados de sus principales tiendas en 13 estados de Estados Unidos. ¿Cuál fue el fuerte motivo?
¡Cuidado! Recientemente, Walmart sorprendió a sus clientes al retirar camarones crudos congelados en 13 estados de Estados Unidos, esto luego de recibir alertas por parte de las autoridades de salud, ante una posible contaminación radioactiva en el producto.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Vale precisar que esta drástica, pero inmediata medida, busca garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir cualquier riesgo asociado a la ingesta de este alimento. La cadena de supermercados está colaborando con las investigaciones pertinentes para esclarecer la situación. AQUÍ todos los detalles y qué debes tomar en cuenta.
Walmart retira del mercado este producto por posible contaminación radioactiva
Según información de la BBC y otros medios internacionales, además de la propia empresa, se informó sobre el retiro del mercado de ciertos productos de camarón en 13 estados de la nación de Trump, tras detectar contaminación radiactiva en un envío de mariscos.Walmart retira del mercado este producto por posible contaminación radioactiva.
Hace poco, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos se pronunció al respecto y aseguró que las variedades de camarones congelados bajo la marca Great Value podrían haber estado expuestas a un isótopo peligroso durante su transporte.
Y es que, una muestra de camarón empanizado resultó positiva para esta sustancia, pese a ello, la FDA consideró que dicha muestra "no entró en el comercio estadounidense". Ante ello, las autoridades aconsejaron a los consumidores que desechen los camarones adquiridos en la tienda estadounidense y que eviten, por todos los medios, su ingesta.
¿Qué más dijo Walmart sobre este preocupante hecho?
"La salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad", expresó un portavoz de Walmart en declaraciones a la BBC.
"Hemos implementado una restricción de ventas y retirado este producto de nuestras tiendas afectadas. Estamos colaborando con el proveedor para investigar el asunto". Asimismo, el portavoz indicó que los consumidores que hayan comprado los camarones afectados pueden acudir a cualquier sucursal de Walmart para recibir un reembolso total del producto.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90