Recientemente, las organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes no dudaron en manifestarse frente a las diversas tiendas Home Depot en el sur de California, Estados Unidos.

Vale precisar que la protesta se llevó a cabo en respuesta a la muerte de Roberto Carlos Montoya Valdés, y los participantes exigieron el cese de las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con ello, se busca visibilizar la situación de los extranjeros y demandar un cambio en las políticas de inmigración. ¿Qué medidas tomará ahora Donald Trump?

EE. UU.: protestas en tiendas Home Depot tras constantes redadas de ICE

El 16 de agosto, un grupo de manifestantes se reunió en diversas tiendas Home Depot del sur de California, de la nación americana, para expresar su rechazo a las redadas de ICE, las cuales consideran una amenaza constante para la comunidad latina, tanto trabajadores como clientes.

La movilización se originó tras el trágico deceso de Roberto Carlos Montoya Valdés, de 52 años, quien perdió la vida el 14 de agosto al ser atropellado en la autopista 210 mientras intentaba escapar de un operativo de ICE que resultó en la detención de entre 10 y 12 empleados.

Por su parte, Javier Hernández, director ejecutivo de la Coalición Justicia para Inmigrantes, señaló lo siguiente: "Estamos aquí en Home Depot porque hemos presenciado numerosas redadas, no solo en Upland, sino en todo el sur de California".

Asimismo, los activistas no dudaron en acusar al Departamento de Seguridad Nacional de haber violado una orden judicial que prohíbe las detenciones basadas en raza, etnia o idioma, y han convocado a un boicot nacional contra la cadena de tiendas.

En tanto, Claudia Bautista, directora ejecutiva del Centro de Jornaleros de Pomona, sentenció: "Hoy entregamos una carta a los gerentes pidiendo que dejen de comunicarse con la policía, ya que la migra está llegando constantemente".

Home Depot se pronunció tras protestas

Por otro lado, la empresa Home Depot decidió emitir un comunicado en el que desmintió cualquier colaboración con operativos migratorios: "No recibimos notificaciones sobre las actividades de ICE, no participamos en ellas ni coordinamos con agencias de inmigración. En muchos casos nos enteramos de los arrestos después de que se realizan", expresaron.

Por otro lado, las autoridades federales se defendieron y aseguraron que ningún agente estaba persiguiendo al señor Montoya en el momento de su fallecimiento.