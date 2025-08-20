Se reportan múltiples arrestos tras operativo sorpresa realizado por agentes de la patrulla fronteriza en este estado

Un sorpresivo operativo llevado a cabo por agentes de la Patrulla Fronteriza dejó como resultado múltiples arrestos en un estado fronterizo del país. La acción fue parte de una estrategia coordinada para intensificar el control migratorio en zonas clave. Testigos reportaron una fuerte presencia de autoridades durante la intervención.

Las autoridades no han revelado aún la identidad de los detenidos ni detalles específicos del operativo. Sin embargo, voceros oficiales señalaron que se trató de una operación planificada con base en investigaciones previas. El suceso ha generado reacciones mixtas entre residentes y defensores de los derechos migratorios.

Operativo sorpresa en almacén de Nueva Jersey

Agentes de las Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportaron que realizaron una redada en un almacén aduanero en Edison, Nueva Jersey. Se confirmó que aproximadamente 50 trabajadores fueron arrestados y que los uniformados estarían buscando con drones a los colaboradores que se escondieron en las áreas. Todo esto bajo el contexto de las deportaciones masivas de Donald Trump que busca combatir la crisis de inmigrantes ilegales en el país.

¿Nueva Jersey es un estado santuario?

Nueva Jersey se reconoce como un estado santuario, ya que restringe la colaboración de las autoridades locales con las entidades federales de inmigración. Esta medida tiene como objetivo reducir el riesgo de deportación para inmigrantes sin historial criminal o con faltas menores.