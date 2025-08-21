Oficiales de CBP incautan más de $297,000 en cocaína en el Puente Internacional Los Indios.

Recientemente, los agentes de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), quienes estuvieron encargados en el lote de carga del Puente Internacional Los Indios, informaron la interceptación de un cargamento de presunta cocaína.

Vale resaltar que este material de contrabando tiene un valor de 297.892 dólares y estaba oculto en un remolque de tractor. En esta nota de Líbero, más detalles.

CBP incautan más de $297,000 en cocaína en el Puente Internacional Los Indios

'Cbp.gov' y otros medios internacionales compartieron la información que brindó el director del Puerto de Entrada de Brownsville, Tater Ortiz, quien hace poco se pronunció y destacó la vigilancia constante de los oficiales en el cumplimiento de sus funciones, independientemente del medio de transporte utilizado en la incautación de esta droga en la zona.

"Sus esfuerzos lograron esta importante incautación de drogas, impidiendo que llegaran a nuestras calles y comunidades", señaló.

Asimismo, se supo que la acción se registró el lunes 18 de agosto en el Puente Internacional Los Indios, donde los oficiales de la CBP decidieron realizar una segunda inspección a un tráiler tras detectar anomalías mediante un escáner de imágenes no intrusivas.

Durante esta revisión, y con el apoyo de una unidad canina, se encontraron nueve paquetes ocultos en el vehículo, que contenían un total de 22,3 libras de presunta cocaína.

Cabe señalar que los narcóticos que fueron incautados junto con el tráiler, y agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional han iniciado una investigación criminal al respecto.

La importancia de CBP en estos casos en Estados Unidos

Por otro lado, es importante saber que CBP desempeña un papel crucial en la seguridad nacional al resguardar las fronteras del país frente a amenazas como el terrorismo, el tráfico de personas y drogas, así como la inmigración ilegal.

Además de estas funciones de seguridad, CBP también se encarga de facilitar el comercio y los viajes legítimos. Entre sus responsabilidades se encuentran la protección de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como la aplicación de las leyes de inmigración y aduanas, garantizando así la seguridad de la nación y el bienestar de su economía.