Recientemente, Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ha causado revuelo al acusar a Venezuela de colaborar con grupos guerrilleros colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tal como declaró Cole, esta alianza facilita el envío de "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos, que posteriormente distribuyen la droga en el país americano. Estas expresiones resaltan la preocupación de las autoridades estadounidenses sobre el tráfico de drogas y su conexión con la situación política en la región. AQUÍ todos los detalles.

Denuncian a Venezuela y lo acusa de colaborar con el ELN para enviar drogas a EE. UU.

Según información de la prensa internacional y las declaraciones de Cole a Fox News, de este jueves 21 de agosto, Venezuela ha sido considerada como un estado narcoterrorista que mantiene vínculos con grupos armados como las FARC y el ELN de Colombia, facilitando de esta manera el envío de grandes cantidades de cocaína hacia los carteles mexicanos, que a su vez distribuyen la droga en EE. UU.

Denuncian a Venezuela y lo acusa de colaborar con el ELN para enviar drogas a Estados Unidos.

Pese a los esfuerzos de la Administración de Trump para desmantelar las redes de narcotráfico, especialmente en las fronteras, Cole destacó que en lo que va de 2025 se han incautado más drogas que en años anteriores. Asimismo, alertó sobre el incremento en la llegada de metanfetamina y fentanilo a la nación estadounidense.

"La corrupción y la dictadura en Venezuela son responsables de este narcoterrorismo. Continúan enviando este veneno a Estados Unidos, causando la muerte de cientos de miles de estadounidenses, sin olvidar a los integrantes de la banda Tren de Aragua que llegan a nuestro país para causar estragos", señaló, reiterando las afirmaciones del republicano.

Controversia entre Venezuela y Estados Unidos

Por otro lado, es bueno saber que las denuncias de Cole contra el régimen de Nicolás Maduro surgen tras las declaraciones de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien afirmó que Estados Unidos está listo para "utilizar todos sus recursos", esto con la finalidad de detener el "ingreso de drogas a su territorio".

Esta situación se da en el contexto de la controversia generada por el envío de tres buques y 4.000 soldados a las aguas del Caribe, en proximidad a Venezuela.