Muchos peruanos emigraron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades académicas y laborales, llegando incluso a establecerse y formar familias, e incluso a obtener la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, las nuevas políticas migratorias impulsadas por Donald Trump cambiaron esta situación. Recientemente, una madre de familia fue detenida por agentes federales al llegar al aeropuerto de Boston.

Captura de madre de familia latina

Jemmy Jiménez Rosa, ciudadana peruana de 42 años y residente en Canton, Massachusetts, está casada con Marcel Rosa, ciudadano estadounidense, y tienen cuatro hijos. Tras regresar de unas vacaciones familiares, arribó al Aeropuerto de Boston Logan, donde fue detenida por agentes de inmigración.

Esta madre peruana espera a su sentencia final y podría ser deportada de Estados Unidos.

Su pareja relató a un medio de comunicación local que entregó todos los documentos y la residencia de su esposa. Fue entonces cuando cuatro oficiales de CBP decidieron llevarla a una sala de interrogatorios: "Entré y la vi con la cabeza baja, con el espíritu destrozado. Solo pude decirles a mis hijas: 'quizás sea la última vez que vean a su mamá'".

La abogada especialista en temas migratorios Todd Pomerleau indicó a un canal informativo que esta inmigrante trabaja como asistente administrativa en la Escuela de Odontología de la Universidad de Boston y reside allí desde los 9 años: "Es indignante… Estas son personas que llevan toda su vida en el sistema, con empleos estables, que pagan impuestos. Y de pronto las detienen por un caso viejo ya resuelto".

Un dato adicional es que la intervención realizada el 11 de agosto de 2025 en el aeropuerto por el personal migratorio generó controversia: Jemmy había renovado su Green Card recién en julio, según informó un medio periodístico el 19 de este mes. Fue retenida durante cuatro días sin acceso a medicación, llamadas telefónicas ni a un baño.

La familia espera la audiencia

La audiencia está programada para el 28 de agosto, y el abogado presentó una demanda contra el gobierno federal por falta de debido proceso. Mientras tanto, la madre de familia solo pudo comunicarse con sus hijas mediante videollamada. Marcel explicó cómo se sienten sus hijas: "Todos se despiertan en medio de la noche gritando "mamá, mamá, mamá"".