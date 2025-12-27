- Hoy:
Walmart dicta DURO CASTIGO: prohíbe a una mujer entrar a la tienda sin permiso por tiempo indefinido, ¿cuál es la razón?
Una mujer de 33 años fue arrestada en un Walmart de Clermont, Florida, después de que intentara llevarse ropa y accesorios con un valor superior a 300 dólares.
Una residente de Minneola enfrentará a la justicia tras intentar llevarse mercancía de Walmart sin pagar, un caso que ha llamado la atención por la medida disciplinaria adoptada por la tienda.
Weber enfrenta cargos por hurto menor y una prohibición indefinida en Walmart.
¿Por qué Walmart impide de manera indefinida que una mujer ingrese a sus tiendas?
Patricia Marie Weber, de 33 años, fue sorprendida el 14 de diciembre intentando pasar varios artículos por la caja de autoservicio sin escanearlos en el Walmart ubicado en 1450 John's Lake Rd., Clermont, Florida.
Según un informe del Departamento de Policía de Clermont, un empleado de prevención de pérdidas detectó el incidente alrededor de las 12:25 p. m. y detuvo la transacción para alertar al personal de la caja de autoservicio.
De acuerdo con Leesburg-News.com, Weber continuó colocando productos en la zona de empaquetado sin escanearlos e intentó salir pagando solo una parte de la mercancía. Las imágenes de seguridad mostraron que ocultó códigos de barras con la mano mientras pasaba otros artículos, por un total de 308,48 dólares en prendas y accesorios, incluidos sujetadores, camisetas, bisutería, pendientes y calcetines.
Consecuencias legales y acciones de la tienda tras el hurto
Weber fue citada por hurto menor y, además, Walmart le prohibió el acceso a la tienda de manera indefinida. La acusada debe comparecer ante el tribunal el 31 de diciembre, según Leesburg-News.com. Este caso pone de relieve la estricta vigilancia de las cadenas minoristas y las consecuencias legales de intentar evadir el pago de productos.
