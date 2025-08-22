Joven futbolista hispano enfrenta una orden de deportación: lo detuvieron a pocos pasos de su escuela

Anualmente, muchas personas provenientes de otros países migran hacia Estados Unidos buscando alcanzar mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades. No obstante, las recientes acciones de arresto realizadas por la agencia encargada de la inmigración, ICE, están complicando el proceso para numerosos inmigrantes, poniendo en riesgo sus aspiraciones y planes de futuro.

Caso de Roberto Itzep: Joven futbolista hispano enfrenta orden de deportación

Un ejemplo emblemático es el de Roberto Itzep, un joven de 18 años que ha destacado por sus habilidades deportivas en Lyons, Georgia. Reconocido por sus múltiples trofeos y reconocimientos en el fútbol, Roberto era visto como una gran promesa en su comunidad. No obstante, a principios de agosto, su futuro deportivo se vio amenazado debido a una orden de deportación que podría enviarlo de regreso a Guatemala.

Detención cerca de la escuela: el comienzo de una pesadilla

Según reportó Univision Noticias, Roberto fue detenido mientras se dirigía a su escuela secundaria Toombs County High School, después de haber llevado a su madre a su lugar de trabajo. Fue arrestado por conducir sin licencia y llevado a una prisión local, donde se le informó que tenía una orden de deportación vigente desde hacía ocho años, relacionada con una audiencia judicial a la que no asistió.

El padre de Roberto, que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, relató que trajo a su hijo a Estados Unidos cuando era pequeño con la esperanza de darle un futuro mejor. Con tristeza y lágrimas, expresó que apoyó a Roberto en cada paso para que pudiera cumplir su sueño deportivo, pero ahora teme que todo ese esfuerzo se pierda debido a la orden de deportación.

El padre de Roberto teme que su hijo sea deportado.

Madre de Roberto apoya a inmigrantes detenidos por ICE

La madre del joven, quien actualmente experimenta esta difícil situación en carne propia, expresó su solidaridad con otros inmigrantes detenidos por ICE. Ella asegura que su hijo es un ejemplo de buen ciudadano, un estudiante dedicado y sin antecedentes penales, lo que para ella refuerza la injusticia de la posible deportación.