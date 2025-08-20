La MLS sorprende con radical decisión sobre el uso de la bandera palestina tras el fichaje de Wessam Abou Ali en Columbus Crew

Columbus Crew sorprendió a la afición con la incorporación del refuerzo Wessam Abou Ali, lo que forzó a que la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos y Canadá (MLS) acepte que la bandera palestina vuelva a flamear en los estadios después de dos años en apoyo del jugador. Esta exención a su política vigente se aplicará únicamente en los partidos como local, respetando las normas establecidas por la organización.

¿La MLS permitirá el uso de la bandera palestina?

La MLS posee un reglamento que permite el uso de las banderas nacionales a nivel mundial, aunque con excepciones. Los estandartes de Israel y Palestina quedaron totalmente restringidos debidos a los acontecimientos sucedidos en octubre del 2023 en la Franja de Gaza, que desataron la guerra entre ambos territorios. En respuesta a esta situación, las autoridades deportivas decidieron anular la exhibición de estas.

Columbus Crew oficializó el fichaje Wessam Abou Ali, lo que despertó en la afición del club, Nordecke, una muestra de respaldo para recibir al jugador en la liga. Ante ello, la barra solicitó que se exceptúe la política respecto a Palestina, ya que sus ciudadanos participan en el certamen. "Nos permitiera exhibir todas las banderas de las naciones representadas por nuestros jugadores. Esto incluye la representación palestina de Wessam, así como la de países como Francia...", expresó un portavoz de la afición.

La liga profesional aprobó la petición, resaltando que solo será en los encuentros donde el Crew juegue de local. Esta decisión fue aceptada positivamente que, según el portavoz, el fútbol tiene el poder de unir a personas de todos los ámbitos de la vida. Siendo así que el público podría ingresar la bandera en el próximo duelo ante los New England el sábado 23 de agosto.

Columbus Crew ficha al palestino Wessam Abou Ali

Crew concretó las negociaciones con Wessam Abou Ali el pasado 26 de julio. El delantero proviene del Al Ahly de la liga egipcia, donde jugó en el Mundial de Clubes logrando anotar un triplete, aunque quedó eliminado en la fase de grupos. El palestino firmó un acuerdo hasta la temporada 2027 con la opción de extensión por un año, con un valor que alcanzaría los $8.5 millones.