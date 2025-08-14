¡Dupla letal! Kenji Cabrera fue destacado por Vancouver Whitecaps con Thomas Müller

Kenji Cabrera sigue siendo la sensación en Vancouver Whitecaps tras su fichaje y falta cada vez menos para verlo en acción en la MLS. Sin embargo, el ex Melgar de Arequipa no es el único fichaje bomba del equipo canadiense, pues también se reforzó con el campeón del mundo alemán, Thomas Müller. Justamente, ambos aparecieron por primera vez juntos y los hinchas esperan que sean una dupla letal en ataque.

El joven extremo izquierdo peruano fue parte de una divertida sesión de fotos como flamante elemento de los 'Blue and White', donde además decidieron juntarlo con la leyenda del Bayern Múnich para sorpresa de todos sus seguidores. Justamente estos momentos fueron destacados por el propio club.

"La navidad llegó temprano, hinchas de los 'Caps'", se lee en la publicación realizada por Vancouver en sus cuentas oficiales de redes sociales, junto con un video donde aparece Cabrera y Müller abrazados mientras les tomaban las fotografías respectivas, compartiendo un agradable momento como la nueva asociación en la ofensiva del plantel.

Video: Vancouver Whitecaps

Kenji Cabrera jugó su primer partido con Vancouver Whitecaps

Cuando todo el mundo esperaba que su estreno con los 'Caps' sea en la liga estadounidense, el jugador de 22 años disputó su primer encuentro en el empate 2-2 frente al Forge FC por la semifinal ida de la Copa de Canadá 2025, ingresando a la cancha a los 85 minutos en reemplazo de Jayden Nelson.

Kenji Cabrera se estrenó con Vancouver Whitecaps en un partido por la Copa de Canadá. Foto: Vancouver Whitecaps

¿Kenji Cabrera tendrá su debut en la MLS?

A pesar que solo tuvo algunos minutos en cancha, Vancouver Whitecaps suele utilizar a sus mejores jugadores tanto en el torneo canadiense como en la MLS. Este domingo 18 de agosto tendrán un importante partido ante Houston Dynamo por la Conferencia Oeste del campeonato estadounidense, por lo que Cabrera podría tener algunos minutos, si es que lo decide el DT Jesper Sørensen.