Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Son Heung-Min quiere enfrentar a Lionel Messi | ¿Cuándo se medirán las caras ambos jugadores en la MLS?

El surcoreano debutó en el empate de los Angeles FC ante Chicago Fire por la MLS. El delantero ingresó por cambio del venezolano David Martínez.

Darlyn De La Cruz
Son Heung-Min confesó sus deseos de compartir cancha con Lionel Messi.
Son Heung-Min confesó sus deseos de compartir cancha con Lionel Messi.
La Major League Soccer (MLS) se ha convertido en el epicentro del fútbol al atraer a grandes figuras, como Son Heung-Min. El surcoreano recientemente fue presentado por los Angeles FC y expresó su admiración por Lionel Messi, deseando compartir campo con él. Sin embargo, este encuentro no podría concretarse, dado que ambos futbolistas juegan en conferencias separadas. Aunque existe una posibilidad.

¿Cuándo Son Heung-Min se enfrentará a Lionel Messi en la MLS?

Son Heung-Min es una de las estrellas más queridas a nivel mundial, no solo por su talento deportivo, sino también por su humildad y personalidad que lo destacan fuera del campo. Por lo que, no sorprende que su salida del Tottenham haya dejado un vacío importante en la liga europea.

El delantero inició un nuevo capítulo en su carrera al incorporarse a los Angeles FC (LAFC). "Estoy increíblemente orgulloso de unirme al LAFC, un club con una gran ambición en una de las ciudades deportivas más emblemáticas del mundo… Estoy emocionado por este nuevo reto en la MLS. He venido a levantar trofeos y a darlo todo por este equipo, esta ciudad y su afición", sostuvo el jugador en la conferencia de prensa, explicando la razón de su decisión.

Asimismo, el surcoreano confesó que Lionel Messi fue una clave importante para que llegue a la MLS, destacando que esta generación tiene suerte de que el astro argentino juegue al fútbol. "Verlo jugar, marcar tantos goles y llegar a la MLS debe haber impactado a muchos otros jugadores... Cambió mi forma de pensar y ahora tengo mucha suerte de poder compartir la cancha con él", agregó el exTottenham.

Este deseo que emociona a la afición sería muy improbable que suceda en esta temporada 2025, dado que los Angeles disputan la conferencia Oeste, mientras que el Inter de Miami, club donde milita el campeón del mundo, pertenece al Este. No obstante, ambos se podrían enfrentar en caso clasifiquen a los playoffs de la liga, dependiendo que coincidan en las llaves.

¿Son Heung-Min debutó en la MLS?

Los Ángeles FC ficharon a Son Heung-Min hasta el 2027 con la opción de una extensión de dos años. El delantero debutó en el duelo contra Chicago Fire, entrando de cambio por el venezolano David Martínez al segundo tiempo. Se espera que pueda mantener el ritmo y ser titular en el siguiente enfrentamiento contra New England.

Darlyn De La Cruz
