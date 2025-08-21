El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que el aumento de conductores extranjeros al volante de camiones de gran tamaño en las carreteras de Estados Unidos representa un gran riesgo para la seguridad de los ciudadanos y afecta negativamente la economía de los camioneros locales. Por ello, se anunció hace unas horas la suspensión de visas para este grupo de personas.

Según Rubio, esta situación pone en peligro la vida de los estadounidenses, pero también compromete los medios de vida de quienes trabajan en el sector del transporte. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: suspende la emisión de visas a conductores de camiones

Este 21 de agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó que el gobierno de Estados Unidos detendrá temporalmente la emisión de visas para trabajadores dedicados a la conducción de camiones comerciales. Vale resaltar que esta orden busca abordar la situación actual del mercado laboral y sus implicaciones en el sector del transporte.

"A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales", señaló Rubio en sus redes sociales, en 'X'.

"El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses", sentenció el secretario de Estado. Hasta el momento, se conoce solo esta información.

