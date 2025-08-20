Pésimas noticias, inmigrantes indocumentados: esta es la ciudad de California donde se reportan nuevas redadas de ICE

California ha sentido el impacto de las redadas de ICE, impulsadas por el gobierno de Estados Unidos para expulsar a quienes no cuenten con permiso legal de residencia en el territorio. Otra ciudad del estado, bajo la administración de Gavin Newsom, ha reportado operativos de la agencia federal y se encuentra en el sur. Si quieres saber de cuál se trata, quédate en la nota y te lo contaré.

Nuevas redadas en Anaheim

Esta ciudad, ubicada al sur del estado gobernado por Gavin Newsom y considerada la que concentra la mayor cantidad de inmigrantes registrados, denunció mediante un pronunciamiento oficial el incremento de las redadas contra extranjeros por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En esta ciudad se ubica el centro turístico más famoso del mundo: Disneyland.

El comunicado de prensa advierte a los residentes locales sobre los controles migratorios, luego de que se registrara un operativo en la calle Gilbert y la avenida Lincoln, alrededor del mediodía del martes 19 de agosto. A raíz de ello, se implementaron medidas específicas en la zona, mientras el gobierno mantiene activa una orden de restricción temporal.

El estado señaló que cada vez que se lleva a cabo un operativo de aplicación de la normativa aumentan los reportes incorrectos o no válidos, en referencia a una intervención en un Home Depot de la calle Brookhurst. Presuntamente, tres personas fueron detenidas y escoltadas por poco más de cinco agentes.

En los últimos días, la localidad votó a favor de unirse a una demanda que "desafía las tácticas de aplicación de las leyes de inmigración" vigentes desde junio: "No apoyamos la forma en que se aplica la ley federal de inmigración y nos hemos unido a otras ciudades en litigios contra las tácticas de aplicación de la ley", citó la administración de Anaheim.

Recomendaciones

La alcaldía resaltó que, en caso de que una persona sea detenida, sus familiares y allegados deben contactar de inmediato a un abogado para mantener comunicación constante con ICE y obtener información de primera mano sobre el arrestado. Además, recomendó no presentar documentos que indiquen lugar de nacimiento, matrículas o pasaportes. Las personas con una orden de expulsión previa deberán alegar temor de regresar a su país para poder comparecer ante un juez; de lo contrario, serán deportadas sin audiencia.