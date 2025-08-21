Excelentes noticias, inmigrantes: ahora puedes utilizar CBP Home desde la comodidad de tu hogar para solicitar este formulario

Atención, inmigrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció a través de su portal oficial que ahora podrán realizar ciertos trámites de manera virtual. La agencia federal habilitó una opción para completar documentos sin necesidad de acudir a una oficina. En las siguientes líneas te contamos más detalles.

Un formulario para llenarlo de manera virtual

La CBP comunicó que los residentes extranjeros podrán solicitar con anticipación el Formulario I-94 y así acceder a tiempos de procesamiento más rápidos para agilizar su entrada. Esta opción estará disponible en la aplicación móvil CBP One. Este documento funciona como registro de llegada y salida para todas las personas que ingresan al país, excepto ciudadanos estadounidenses, residentes que retornan, extranjeros con visa de inmigrante y la mayoría de ciudadanos canadienses que visitan o transitan por Estados Unidos.

Este es el permiso I-94 emitido por la CBP para comprobar el estatus migratorio.

La oficina estatal recomienda a los viajeros solicitar en línea el Formulario I-94 antes de llegar al puerto de entrada, con el fin de reducir los tiempos de espera. La solicitud puede enviarse desde la aplicación y, posteriormente, el viajero deberá acudir a una inspección dentro de un plazo de una semana, antes de que el formulario venza.

Quienes necesiten demostrar su estatus de visitante legal ante un empleador, una institución educativa o una agencia del gobierno de Estados Unidos podrán acceder a la información de su registro de llegada y salida directamente en la plataforma de la CBP. Si deseas saber cómo descargar la aplicación en tu celular, aquí te lo mostramos.

¿Dónde encontrar el programa?

La aplicación móvil CBP Home puede descargarse de forma gratuita en cualquier dispositivo a través de App Store o Google Play. Sin embargo, la aprobación de la solicitud en línea mantiene el mismo costo de 6 dólares que cuando se realiza de manera presencial. Está disponible tanto para equipos iPhone como Android.

Inmigrantes de un programa de visas

Para los ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa, no es obligatorio contar con un Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) aprobado para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, sí debe estar activo si desean solicitar el Formulario I-94 a través de la aplicación.