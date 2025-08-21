De terror: CBP incautó carne de animales silvestres en el Aeropuerto de Detroit y podrían estar infectados

Al llegar a los aeropuertos de Estados Unidos, los controles de seguridad suelen ser estrictos y minuciosos para revisar el contenido de equipajes y cargamentos. Fue así como la CBP detectó un envío ilegal procedente de África que contenía carne de animales silvestres, lo que generó gran preocupación debido a que podría portar infecciones graves.

Carne de animales silvestres detectado

El portal oficial del organismo federal informó que en una revisión de cargamento se hallaron 5 kilos de carne de roedor proveniente de Togo y, días después, 23 kilos de carne de primate declarada falsamente como antílope, procedente de Gabón. Ambos casos fueron calificados por la CBP como carne de animales silvestres.

Esta es una muestra de los cadáveres de los animales hallados en el aeropuerto de Detroit. Foto: CBP

Según información oficial, este tipo de carne corresponde a animales silvestres como murciélagos, primates no humanos o ratas de caña, considerados un riesgo significativo por la posibilidad de transmitir enfermedades. Además, su ingreso a Estados Unidos es ilegal. La mercancía fue decomisada y entregada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para su disposición final, mientras que cada viajero recibió una multa de 300 dólares por no declarar estos artículos.

La directora del puerto, Fadia Pastolong, destacó la relevancia de estos operativos para la seguridad nacional. "Estas recientes intercepciones de carne de animales silvestres son importantes para visibilizar la importación ilegal de carne de animales silvestres a través de nuestros puertos de entrada". Asimismo, remarcó que estas acciones buscan prevenir un posible brote de enfermedades.

Este operativo se llevó a cabo a finales de julio en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit. Aunque en algunas regiones de África se consume este tipo de carne, al ingerirse cruda o con un mínimo procesamiento puede originar enfermedades como el ébola, la viruela símica (mpox), entre otras.

Ya han encontrado otros animales exóticos

El director de Operaciones de Campo, Marty C. Raybon, señaló que anteriormente ya se habían detectado diferentes especies inusuales y reafirmó que trabajan para impedir el ingreso ilegal de estos productos: "Encontramos con frecuencia diversos artículos agrícolas y rarezas —caracoles gigantes vivos, cráneos de animales y alimentos exóticos—, pero la mayoría de las veces no se trata de actos maliciosos. A pesar de ello, es nuestro deber proteger la patria, y evitar que ciertos alimentos y productos animales entren en Estados Unidos es esencial para la salud pública".