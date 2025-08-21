- Hoy:
Terror en Walmart: reportan el arresto inmediato de hombre que se encerró en baño de mujeres con material de abuso infantil
Un hombre de Prairie Grove, en EE. UU., fue detenido de inmediato tras ser acusado de poseer material de abuso sexual infantil.
Recientemente, el Departamento de policía de Fayetteville, en Estados Unidos, decidió presentar cargos contra un hombre de Prairie Grove, por posesión, distribución y visualización de material que exhibe conductas sexualmente explícitas relacionadas con menores y con mujeres, así como por voyerismo en video e ingresar al baño de féminas en una tienda Walmart.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Tal como se reportó en los registros de su arresto, las acusaciones evidencian la gravedad de los delitos en cuestión. A continuación, te revelamos cuál es su situación y cómo se logró identificar su identidad y los hechos.
Walmart: arrestan a hombre que se encerró en baño con material de abuso infantil
'4029tv' y otros medios internacionales informaron que, Silas Smith, de apenas 20 años, fue arrestado hace unas horas tras un aviso policial sobre un hombre que se encontraba en un baño de mujeres en un Walmart, en Arkansas, Estados Unidos.
Durante su detención, las autoridades encontraron refrescos de vino y loción para bebés en las cercanías de Smith, quien además presentaba aceite en las manos y tenía un teléfono en su poder, hecho que llamó la atención.Detienen a hombre que se encerró en baño con material de abuso infantil en Walmart.
Por su parte, una de las víctimas declaró a la policía que observó a Smith espiando los cubículos mientras ella se encontraba usando el baño.
Posteriormente, los investigadores obtuvieron una orden de registro para el dispositivo móvil de Smith, donde, para sorpresa de todos, se encontró múltiples videos de mujeres grabadas sin su consentimiento en el baño de un Walmart. Además, se encontraron archivos que contenían material relacionado con abuso sexual infantil.
Situación de hombre que fue acusado de poseer material de abuso infantil
Por otro lado, es importante saber que Smith se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Washington, en el país americano.
No obstante, no se conoce más información al respecto ni tampoco la identificación de alguna de las mujeres agredidas por el hombre en el interior del establecimiento.
