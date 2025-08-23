Recientemente, una mujer de Leavenworth, Estados Unidos, quien ya se encontraba enfrentando cargos de asesinato por la muerte de un niño de 3 años a causa de fentanilo, recibió una condena de un año de prisión en un caso distinto de robo.

Esta sorpresiva sentencia se sumó a las graves acusaciones que tiene en su contra, reflejando la seriedad de su situación legal. AQUÍ todo lo que se sabe y los delitos que se le imputa.

Sentencia para mujer de 40 años, acusada de muerte infantil y robo en Walmart

Según información de kmbc.com y los registros judiciales, se conoció que Tara Huerta, de 40 años, admitió su culpabilidad en un caso de robo, esto luego de alterar los códigos de barras de productos valorados en menos de 1.500 dólares en un Walmart de Leavenworth, ocurrido en abril del año pasado.

Según las declaraciones de los empleados del establecimiento en aquel entonces, el incidente se dio después de que Huerta abandonara la tienda sin realizar el pago correspondiente. La acusación fue presentada por la Oficina del Fiscal del Condado de Leavenworth en enero del 2025, y Huerta se declaró culpable en junio de este año.

No obstante, no es el único cargo que tiene en su contra. Y es que, hace unas horas, un juez la sentenció a 12 meses de prisión en la cárcel del condado. El fiscal del condado, Todd Thompson, señaló lo siguiente tras su orden de arresto: "Parece injusto que tantos estadounidenses trabajen duro para poder comprar lo que necesitan, mientras otros intentan conseguirlo sin hacer el mismo esfuerzo".

¿Qué otros delitos enfrenta Huerta y quién fue su cómplice?

Por otro lado, es bueno saber que Huerta y su coacusado, Kenneth Hedgecock, de 34 años y originario de Kansas City, Missouri, enfrentan cargos de asesinato en primer grado, posesión de drogas y otros delitos, esto luego de la muerte de un niño bajo su cuidado en marzo, atribuida a una toxicidad aguda por fentanilo.

En tanto, no se conoce más información al respecto.