Ojo, conductores en Louisiana: Esta es la nueva ley de tránsito que está en vigor HOY y la MULTA que recibirás si la incumples
Atención, conductores del estado de Luisiana: confirman la aplicación de multas para quienes no cumplan la nueva ley de tránsito.
Importante. Desde el primero de este mes de agosto, el estado de Luisiana, en Estados Unidos, implementó la Ley SB11, la cual cambia drásticamente el Código de Tránsito estatal y, con ello, se anunciaron nuevas multas, esto como consecuencia para todos los usen el carril izquierdo de las autopistas en dicha ciudad. En Líbero, te contamos más al respecto.
Cabe señalar que esta reciente normativa deja en claro que, todos los conductores que se desplacen mucho más lento que el límite de velocidad máximo permitido y circulen por este carril en las autopistas, serán sancionados y podrían salir muy perjudicados.
Louisiana: la ley de tránsito que está en vigor en agosto y más
Atención. La prensa internacional y las autoridades informaron que la Ley SB11 tiene como objetivo disminuir los accidentes en las autopistas de Luisiana. Por ello, esta normativa ha establecido que todos los vehículos que transiten por vías de múltiples carriles deben permanecer en el carril derecho si no alcanzan la velocidad máxima permitida, incluso si la diferencia es mínima.Louisiana: la ley de tránsito que está en vigor hoy y la multa que recibirás si la incumples.
Con esta drástica ley, se elimina el anterior margen de tolerancia de 16 km/h por debajo del límite de velocidad, lo que implica que cualquier infracción, por leve que sea, obligará al conductor a cambiar de carril.
Esta medida no solo busca mejorar la seguridad vial en el estado, sino que también podría servir como un modelo para su implementación en otras jurisdicciones de Estados Unidos en el futuro.
Multa por incumplir la ley SB11
Por otro lado, te revelamos las fuertes sanciones que recibirás si incumples la normativa de la ley SB11, a partir de agosto.
- Primera infracción: Desde US$150 hasta US$180.
- Segunda infracción (dentro de un año): Desde US$250 hasta US$300.
- Tercera infracción (en el mismo periodo): Desde US$300 hasta US$350. Además, existe la posibilidad de que recibas una orden de hasta 30 días de prisión o ambas sanciones.
