Se salvó Donald Trump: Corte de EE.UU. anula multa de $464 millones por fraude financiero

Donald Trump es presidente de Estados Unidos por segunda vez desde el 20 de enero de 2021, tras haber ocupado el cargo entre 2017 y 2021. Fuera de la política, es un empresario multimillonario con propiedades en distintos países. Pese a ser una figura política controvertida, una orden judicial le resultó favorable, ya que no deberá pagar un millonario monto por presuntos actos fraudulentos.

Donald Trump ya no pagará millonaria multa

La Corte de Apelaciones anunció este jueves 21 de agosto de 2021 una multa contra Donald Trump, mandatario estadounidense, que asciende a 464 millones de dólares por un caso de fraude financiero civil. La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York confirmó el fallo, aunque señaló que la sanción resulta "excesiva" y "viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unido".

No solo el jefe de Estado estuvo involucrado, sino que sus hijos Donald Jr. y Eric también fueron sentenciados por inflar de manera desproporcionada el valor de los activos de la organización durante la década de 2010, incluidos algunos de sus edificios más emblemáticos, como rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf alrededor del mundo.

La finalidad era obtener préstamos más favorables de los bancos y mejores condiciones en los seguros. La fiscal de Nueva York, Letitia James, podría apelar ante el Tribunal de Apelaciones, el máximo ente estatal. Además, fue ella quien inició el proceso y, durante el extenso juicio, Trump arremetió contra el sistema de justicia.

Trump señaló que el caso estaba en manos del Partido Demócrata liderado por el entonces presidente Joe Biden. El exmandatario calificó el proceso como "un juicio digno de una república bananera". Por su parte, en su cuenta de X, Donald Jr. celebró el fallo judicial: "¡Gran victoria! Siempre fue una caza de brujas, una interferencia electoral y un total error judicial… ¡e incluso una corte de apelaciones de Nueva York, de tendencia izquierdista, está de acuerdo!".

Empresas de Trump

La Organización Trump es un conglomerado de filiales con sede en Manhattan, Nueva York, dedicado a la gestión de propiedades y hoteles en distintos países del mundo. Entre sus subsidiarias destacan: Trump Mortgage, Trump Magazine, Land Corp. of California, Park South Co., Wembley Realty Inc., Trump Development Co., The Trump Corporation y Trump Enterprises Inc.