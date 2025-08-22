Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) compartió un importante anuncio sobre la condena que recibirá un inmigrante naturalizado en Texas, quien obtuvo su ciudadanía mediante declaraciones engañosas y fraude migratorio.

Al respecto, la administración de Trump confirmó que dicho hombre había estado implicado en delitos graves, incluyendo la posesión, distribución y recepción de pornografía infantil, desde el año 2014. Con su arresto y complicaciones legales, la entidad resaltó la importancia de la veracidad en los procesos de naturalización y la protección de la integridad del sistema migratorio. ¡A tener cuidado, extranjero!

Inmigrantes recibirán sentencia de hasta 210 meses de cárcel si cometen este delito

La prensa internacional compartió la información actualizada de USCIS, el cual empleó pruebas biométricas para poder descubrir un caso de fraude migratorio y verificar los antecedentes penales del inmigrante acusado de obtener la ciudadanía estadounidense de manera irregular.

Muchos inmigrantes podrán recibir fuertes sentencias si cometen estos delitos en EE. UU.

Es importante señalar que el hombre que detenido, Carlos Fabián Vélez, recibió una condena de 210 meses de prisión. Este inmigrante naturalizado en EE. UU. había estado implicado en la posesión y distribución de pornografía infantil desde, por lo menos, el año 2014.

Con este caso, se confirma el tiempo de sentencia que recibiría una persona que cometa fraude migratorio y tenga delitos de posesión, distribución y recepción de pornografía infantil.

Asimismo, de manera precisa, USCIS ha advertido a los inmigrantes implicados en estos casos que podrían ser sancionados con penas de hasta 10 años de prisión, además de enfrentar multas que podrían alcanzar los 250.000 dólares.

¿Qué rol cumple USCIS?

Por otro lado, es bueno saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) es una entidad federal responsable de la gestión de la inmigración legal en el país del republicano.

Entre sus funciones principales se encuentran la administración de procesos de naturalización, la concesión de estatus de residente permanente, así como la emisión de visas y permisos de trabajo. Además, USCIS supervisa diversos programas humanitarios.