No es latinoamericano: inmigrante con Green Card fue capturado apenas bajó del aeropuerto de Carolina del Norte

En los aeropuertos de Estados Unidos se están realizando operativos para detener a varios inmigrantes que intentan ingresar al país. Aunque muchos cuentan con la documentación requerida, las agencias federales no lo consideran suficiente para reconsiderar su decisión y continúan con las detenciones. Esta vez, el caso ocurrió en Carolina del Norte y tuvo como protagonista a un extranjero de origen asiático.

Filipino detenido en Estados Unidos

El mes pasado se realizó un operativo de la CBP en el aeropuerto de Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, donde fue detenido el ciudadano filipino Sonny Lasquite. Lo sorprendente es que, pese a ser titular de la Green Card y residir legalmente en el país desde hace 23 años, fue puesto bajo custodia de ICE tras regresar de un viaje a las Bahamas.

Sonny Lasquite es un ciudadano nacido en Filipinas y poseedor de la Green Card. Foto: GoFundMe

El motivo de la captura fue una alerta en el sistema federal relacionada con un caso de narcóticos de 2012. En los registros judiciales figura que enfrentó cargos por distribución de sustancias controladas entre 2010 y 2012; sin embargo, destacó por colaborar con las autoridades, lo que permitió desmantelar aquella red.

En 2014, la fiscal federal Preet Bharara reconoció que su ayuda fue determinante para lograr otras condenas, por lo que recibió una sanción mínima y una multa de 200 dólares. Desde entonces no tuvo ningún otro problema con la ley y se integró a la vida comunitaria en la ciudad de Las Vegas, trabajando como mesero y cuidando a su madre.

Declaraciones de una experta

La abogada de inmigración Rosanna Berardi explicó a un medio local que la legislación actual permite iniciar procedimientos de remoción por sentencias relacionadas con drogas, sin importar los años transcurridos ni el buen comportamiento posterior del residente. Por este motivo, varios especialistas recomendaron seguir ciertas indicaciones.

Recomendaciones

Por ende, diversos expertos aconsejan a los ciudadanos extranjeros con residencia permanente solicitar la ciudadanía estadounidense apenas sea posible. A diferencia de quienes solo cuentan con la Green Card, los naturalizados no pueden ser deportados por sentencias penales antiguas.