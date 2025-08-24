Ron DeSantis advierte fuertemente a inmigrantes indocumentados en Florida: "Sabíamos que esto probablemente sucedería"

La jueza federal Kathleen Williams ordenó que el estado de Florida y la administración de Donald Trump detengan sus operaciones. También dispuso que, en un plazo máximo de 60 días, desmantelen el centro de detención de inmigrantes en la Reserva Nacional Big Cypress, conocido como Alligator Alcatraz.

Esta decisión representa un golpe a los planes de Trump de utilizar grandes instalaciones para retener a inmigrantes durante sus procesos de deportación. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis minimizó el impacto del fallo y aprovechó la ocasión para lanzar una dura advertencia a los inmigrantes indocumentados en Florida.

Esta es la fuerte advertencia de Ron DeSantis a inmigrantes indocumentados en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a inmigrantes indocumentados que el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz no frenará las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Esto no va a disuadirnos. Vamos a continuar trabajando en las deportaciones, avanzando en esa misión. Estamos orgullosos del trabajo que nuestros equipos están haciendo y continuaremos desplegando todos los recursos disponibles para identificar, aprehender y remover a todos aquellos que busquen explotar nuestro estado y amenazar a nuestra gente. Sabíamos que esto probablemente sucedería y responderemos en consecuencia", indicó el gobernador de Florida en conferencia.

DeSantis recalcó que, pese al fallo, los agentes federales seguirán adelante con la deportación de personas sin estatus legal en Estados Unidos.

"No nos vamos a desanimar. Tenemos toda la razón en esto. Pero también quiero señalar que, debido al éxito de Alligator Alcatraz, hay demanda de más. Anuncié que abriremos otra instalación en las afueras de Jacksonville, en el condado de Baker, y la llamaremos 'Depósito de Deportación'", sentenció Ron DeSantis.

¿Cuándo termina el mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida?

El mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida finalizará el 5 de enero de 2027. La siguiente elección para gobernador en el estado está prevista para el 3 de noviembre de 2026. De acuerdo con la legislación de Florida, un gobernador solo puede ejercer dos mandatos consecutivos, lo que significa que DeSantis no podrá postularse nuevamente en 2026.

Venezolana emigró a Florida, pero una nueva ley de Ron DeSantis frenó su sueño americano

Mariangel, una joven de 20 años que escapó de la persecución política en su país de origen, construye su futuro académico en Florida tras graduarse con honores de la secundaria y obtener un título asociado. Su meta es terminar la licenciatura en Criminología, pero la eliminación del beneficio de in-state tuition en julio encareció sus estudios al punto de triplicar el costo, obligándola a retrasar su graduación un año.

Al perder el descuento, ahora paga como estudiante internacional y se ve forzada a trasladarse a otra universidad del sur de Florida que, gracias a un acuerdo con la organización TheDream.US, ofrece matrículas más accesibles. Esta nueva ley de eliminación del descuento de matrícula impacta directamente a jóvenes con DACA, TPS o solicitudes de asilo en proceso, quienes dependen de estas ayudas para continuar su educación superior en Estados Unidos.