Alerta en Estados Unidos: retiran este producto de Walmart, Kroger y otros supermercados por tener componentes alergenos

Muchos productos que se venden en los supermercados de Estados Unidos cuentan con controles de calidad y la información necesaria para que los consumidores conozcan sus componentes. Sin embargo, algunos no detallan estos datos de manera completa, lo que genera posibles riesgos para la salud. Por ello, un artículo de consumo humano fue retirado de las estanterías de Walmart, Target, Kroger, entre otros, con el fin de evitar que los usuarios sufran malestares.

No más helados en las estanterías

Se reportó que Blue Bell retiró de los locales comerciales un lote de helados Moo-llennium Crunch. Entre los establecimientos afectados se encontraban Walmart, Target, Publix, Kroger, entre otros. Los productos no venían en su envase habitual, sino en tarrinas de 64 onzas etiquetadas como helado Chocolate Chip Cookie Dough. Aunque mantenían la tapa de la marca, el principal problema no era esta diferencia, sino la información del producto.

Este es el helado que ha sido retirado de los establecimientos comerciales en Estados Unidos.

La mayor preocupación era que la masa de galleta con chispas de chocolate no incluía en su preparación frutos secos como almendras, nueces o pecanas, por lo que la etiqueta no los mencionaba como alérgenos. Sin embargo, el helado Moo-llennium Crunch sí los contenía, lo que llevó a emitir una advertencia sobre esta situación.

"Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa a las almendras, nueces y pecanas corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos", fue el aviso emitido sobre el retiro de los helados Blue Bell. A través de su sitio web, Food Lion nombró 23 tiendas ubicadas en Tennessee, Georgia y Virginia.

Lugares enviados

Blue Bell informó que el problema afectó a 64 contenedores con el número de lote 061027524, los cuales fueron distribuidos en Panhandle, Georgia, Misuri, Kentucky, Misisipi, Texas, Alabama, Arkansas, Indiana, Illinois, Kansas, Luisiana, Nuevo México, Oklahoma, Tennessee y Virginia. La compañía recomendó a los consumidores devolver el producto en caso de tenerlo en su posesión para obtener un reembolso completo.