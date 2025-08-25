- Hoy:
Atrapado en Maryland: inmigrante hispano fue intervenido por ICE luego de registrarse en Baltimore
Kilmar Abrego García, inmigrante originario de El Salvador, fue capturado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los operativos y redadas orquestados por ICE tienen como finalidad detener a los inmigrantes que no cuenten con la documentación correspondiente y residan en Estados Unidos. Posteriormente, son trasladados a centros de detención en espera de su deportación. Uno de estos casos fue el de una persona expulsada por error, quien ahora podría volver a ser enviada fuera del país, esta vez con destino a África.
Sería deportado nuevamente
Este lunes 25 de agosto, en horas de la mañana, tras acudir a su registro en la oficina de campo de la agencia migratoria ICE ubicada en Baltimore, Maryland, fue arrestado Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño que anteriormente había sido expulsado del país por error. Según declaraciones de su abogado defensor, Simon Sandoval-Moshenberg, ICE se negó a brindar información sobre su captura.
"En los últimos cinco minutos, el Sr. Abrego García ha presentado una nueva demanda ante el tribunal federal de distrito de Maryland, impugnando su confinamiento y su deportación a Uganda, o a cualquier otro país, a menos que y hasta que haya tenido un juicio justo en un tribunal de inmigración, así como su pleno derecho a apelar", fueron las palabras de Simon Sandoval-Moshenberg.
El hábeas corpus fue presentado ante el Tribunal de Distrito de Maryland y quedó asignado a la jueza Paula Xinis, quien desde marzo de este año preside un caso civil que impugna la expulsión de Abrego a El Salvador. La magistrada había solicitado que ICE no lo capturara de manera inmediata. Kilmar fue deportado de forma irregular, pero posteriormente devuelto al país y ahora podría ser enviado a Uganda.
Muchas personas apoyan a Kilmar
Antes de ingresar al local de ICE, una multitud lo recibió con arengas de apoyo. Defensores de los migrantes, líderes religiosos y otros miembros de la comunidad se reunieron para mostrarle respaldo, e incluso realizaron una vigilia previa a la llegada del indocumentado y su familia. La concentración inició desde las seis de la mañana.
