Buenas noticias para inmigrantes: CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU. que benefició a muchos

CBP resaltó que cerca de 700 personas recibieron beneficios gracias a esta iniciativa en un conocido aeropuerto en Estados Unidos.

Melanni Miranda
CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU.
CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU. | Composición Líbero/ Melanni Miranda.
Como se sabe, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos es la encargada de garantizar la seguridad en los puntos de entrada del país mediante operativos y revisiones exhaustivas. No obstante, a la par, implementa programas que facilitan el ingreso de viajeros de bajo riesgo.

Por ello, recientemente se llevó a cabo un evento en un aeropuerto de Oklahoma, ubicado en la región centro y sur de EE. UU., esto con el objetivo de fomentar la inscripción de los viajeros en el programa Global Entry, diseñado para acelerar el proceso de entrada a quienes cumplen con los requisitos establecidos. ¿Qué beneficios brindó esta acción por parte de CBP?

CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU.

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron que los agentes de CBP realizaron un evento móvil de inscripción a Global Entry en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el cual se extendió por tres días. La actividad, que fue sorpresa para muchos viajeros, logró que 700 personas se registraran en el programa de viajeros confiables en el Aeropuerto Internacional Will Rogers de Oklahoma City.

CBP sorprendió a viajeros con esta acción en aeropuerto de EE. UU.

Tal como se compartió en un comunicado de la CBP, el objetivo principal que tenía la entidad era optimizar la experiencia de viaje de los ciudadanos estadounidenses, facilitando su llegada, acortando los tiempos de espera y aumentando la eficiencia en los puntos de entrada.

Es bueno mencionar que este apoyo está destinado exclusivamente a viajeros confiables que han sido preaprobados. La CBP también aseguró que dispone de sistemas y tecnología avanzados para garantizar la seguridad de todos los usuarios, entre otras novedades.

¿Por qué es importante el programa Global Entry en EE. UU.?

Por otro lado, vale señalar que el programa Global Entry, administrado por el CBP, junto con el Departamento de Seguridad en el Transporte (TSA), busca simplificar el proceso de entrada a Estados Unidos para aquellos viajeros considerados de confianza.

Por ello se llevó a cabo la iniciativa que tuvo gran acogida. Mediante la página oficial de CBP puedes obtener más actualizaciones al respecto.

Fútbol Peruano