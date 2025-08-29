El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dado luz verde a una reforma significativa en el Código de Vehículos del estado, en Estados Unidos. Con esta modificación, se ha incrementado las penalizaciones para aquellos conductores que no cumplan con las normas de seguridad al transitar cerca de vehículos parados que exhiben señales de emergencia.

Vale precisar que la nueva medida se busca mejorar la protección de los trabajadores en la carretera y garantizar un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía en dicho estado. En esta nota, más detalles y las sanciones que recibirán los que incumplan estas nuevas leyes.

Gavin Newsom firma ley que genera gran impacto en los conductores de California

Según Clarín y otros medios internacionales, informaron sobre la reciente acción de Gavin Newsom en California y que generará un gran impacto para los conductores que dejan pasar por alto algunas normas.

Y es que, recientemente, la legisladora Lori D. Wilson presentó la Ley de la Asamblea N.º 390, que fue promulgada el 28 de julio de 2025, con el objetivo de ampliar las responsabilidades de los automovilistas en rutas y autopistas de California.

Gavin Newsom firma ley y estas son las nuevas multas.

Con esta normativa, se estableció que los conductores deben tener especial cuidado al pasar junto a grúas, camiones de mantenimiento y cualquier vehículo particular o de emergencia que muestre balizas, bengalas o conos.

La ley modifica el artículo 21809 del Código de Vehículos, especificando cómo deben actuar los automovilistas al encontrarse con vehículos detenidos en la calzada o en sus alrededores. Los conductores tienen dos opciones obligatorias: cambiar de carril, siempre que sea seguro hacerlo, o reducir la velocidad a un nivel prudente si no es posible realizar el cambio.

Una de las novedades más significativas de esta legislación es su alcance ampliado, que ahora incluye no solo a patrulleros y camiones de Caltrans, sino también a vehículos particulares que utilicen señales de advertencia. Esta medida tiene como fin reducir la cantidad de accidentes y brindar protección tanto a los trabajadores como a los automovilistas en California.

Multas y sanciones si se incumple normativa

Por otro lado, es importante saber las sanciones que se aplicarán únicamente si el vehículo detenido se encuentra en la calzada o en su borde inmediato, excluyendo aquellos que estén apartados o detrás de barreras físicas.

Cabe precisar que, este incumplimiento de las normativas establecidas, puede generar diversas sanciones económicas, ya que se considera una infracción sujeta a multas que podrían llegar hasta 50 dólares, de acuerdo con lo estipulado en la reciente reforma.