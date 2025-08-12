- Hoy:
Ojo, familias en California | Este es el nuevo proyecto de ley que firmó Gavin Newsom para fondo de cáncer pediátrico
Gavin Newsom firmó un proyecto de ley relacionado a los menores que enfrentan la dura lucha contra el cáncer en EE. UU.
Hace unos días, el Gobernador de California, Gavin Newsom, decidió aprobar un nuevo proyecto de ley de la Asamblea destinado a financiar la investigación sobre el cáncer en los niños. Esta gran iniciativa busca fortalecer los recursos y el apoyo para abordar esta grave enfermedad que afecta a la infancia, promoviendo avances en tratamientos y diagnósticos. En esta nota de Líbero, todo lo que se sabe al respecto.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes en California | Estas son las leyes que firmó Gavin Newsom para ayudarlos en este verano 2025
El nuevo proyecto de ley que firmó Gavin Newsom para fondo de cáncer pediátrico
El 31 de julio de este año, el gobernador de California, Gavin Newsom, dio su visto bueno a un nuevo proyecto de ley que permite a los contribuyentes del país americano destinar una parte de su reembolso de impuestos estatales a la investigación del cáncer pediátrico.El nuevo proyecto de ley que firmó Gavin Newsom para fondo de cáncer pediátrico.
Cabe señalar que esta iniciativa, conocida como AB 703, fue impulsada por el asambleísta Alex Lee y busca incrementar los fondos destinados a la investigación sobre el cáncer infantil, una enfermedad que representa la principal causa de mortalidad en niños, según reportes de KGET.com, un portal internacional.
Asimismo, la iniciativa brinda a los ciudadanos la posibilidad de destinar una parte de su reembolso de impuestos estatales para respaldar los ingresos relacionados a la investigación de cáncer pediátrico. Por otro lado, es bueno conocer que el jueves también se firmó otros proyectos de ley.
Otras leyes que Gavin Newsom aprobó, pero en beneficio de los inmigrantes en California
En tanto, el paquete de normativas que firmó Newsom y que asigna más de 50 millones de dólares para la defensa de los inmigrantes son las siguientes:
- 25 millones de dólares para el Departamento de Justicia de California, que serán usados en litigios contra el gobierno federal.
- Fondos destinados a organizaciones que brindan asistencia legal a inmigrantes en riesgo de deportación.
- Financiación de programas que garantizan el acceso a servicios legales para personas en situación de vulnerabilidad.
