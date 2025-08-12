Una aerolínea estadounidense, reconocida por su modelo de bajo costo y sus distintivos aviones amarillos, ha decidido emitir una preocupante advertencia sobre su capacidad para mantenerse operativa próximamente. Solo cinco meses después de haber salido del Capítulo 11 de protección por bancarrota, la compañía aérea indicó en su informe trimestral que enfrenta "dudas sustanciales" sobre su capacidad para operar durante el próximo año.

Esta preocupación financiera se lleva a cabo en medio de un entorno de mercado complicado, caracterizado por una intensa competencia en precios y una baja demanda de viajes de ocio en el territorio estadounidense. ¿Qué empresa se verá perjudicada? ¿Cuál es la aerolínea que podría llegar a su fin a finales de este 2025?

¿Conocida aerolínea estadounidense podría cerrar este año?

Univisión, otros medios internacionales y el informe trimestral revelaron que, la aerolínea Spirit Airlines, se encuentran enfrentando desafíos significativos en su estabilidad financiera y operativa.

Aerolínea estadounidense podría cerrar este año por esta impactante razón.

La compañía resaltó que "las condiciones de mercado adversas, como una elevada capacidad doméstica y la débil demanda de viajes de ocio durante el segundo trimestre, han creado un entorno de precios complicado". Asimismo, la pandemia de covid-19 ha dejado un impacto duradero, sumado a un cambio en las preferencias de los clientes hacia servicios más completos, lo que ha afectado la demanda para esta aerolínea de bajo costo.

Por su parte, mediante datos de LendingTree, se difundió que un número creciente de estadounidenses está limitando sus viajes este año debido a preocupaciones económicas. Tras salir de un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 en marzo, Spirit restructuró parte de sus deudas más urgentes y ha conseguido nuevo financiamiento para asegurar sus operaciones futuras.

En medio de este contexto, la aerolínea ha implementado medidas de reducción de gastos, que incluyen la suspensión temporal de alrededor de 270 pilotos y la degradación de aproximadamente 140 capitanes a primeros oficiales.

¿Desde cuándo se llevarán a cabo los cambios en la aerolínea Spirit?

Por otro lado, es importante saber que las suspensiones y degradaciones anunciadas en julio se llevarán a cabo el próximo 1 de octubre y el 1 de noviembre, alineándose con el volumen de vuelos que Spirit Airlines proyecta operar en 2026, según su informe trimestral. Estos cambios se suman a recortes de personal y licencias que la aerolínea ya había llevado a cabo antes de declararse en bancarrota en el 2024.

A pesar de estas medidas y otras iniciativas destinadas a reducir costos, la compañía advirtió hace unas horas que aún necesita mejorar su liquidez. Con ello, no se descartó la posibilidad de vender algunos aviones y propiedades como parte de su estrategia para generar ingresos adicionales.