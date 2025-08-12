Atención. Recientemente, se informó sobre un nuevo beneficio fiscal que se implementará en todo Estados Unidos, el cual ofrece un gran alivio económico de hasta 5.000 dólares para algunas familias. Este ostentoso monto de dinero será depositado de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin importar si tienen obligaciones tributarias.

Vale precisar que esta iniciativa forma parte de la reciente reforma tributaria firmada por Donald Trump y que estará disponible a partir de la temporada fiscal 2026. Su propósito es fomentar la creación de nuevas familias mediante un apoyo económico directo y sin complicaciones administrativas. ¿Quiénes califican y qué requisitos se deben cumplir para formar parte de este beneficio? AQUÍ los detalles.

¿Quiénes acceden al alivio económico de hasta 5.000 dólares que ofrece el gobierno de Trump?

'El Cronista' y otros medios internacionales compartieron datos importantes sobre este reciente beneficio, el cual incrementa el límite reembolsable del crédito fiscal por adopción, permitiendo a las familias obtener hasta 5.000 dólares por cada hijo adoptado, independientemente de su obligación tributaria.

En tanto, a diferencia de otros créditos o deducciones fiscales, este monto se lleva a cabo como un reembolso directo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.

Además, según información de los medios especializados si la familia desea gozar del beneficio, es necesario haber completado una adopción legal a partir del año 2025, ya sea en territorio estadounidense o mediante procesos internacionales. También se debe incluir la información en su declaración anual y cumplir con los requisitos exigidos por el IRS.

¿Qué más se necesita para acceder al beneficio fiscal de 5.000 dólares en EE. UU.?

