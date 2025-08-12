- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
Ojo, familias en EE. UU. | Así podrán calificar al alivio económico de hasta 5.000 dólares que ofrece el gobierno de Trump
EE. UU. confirmó el depósito de 5.000 dólares en las cuentas bancarias de estas familias, pero que cumplan con ciertos requisitos.
Atención. Recientemente, se informó sobre un nuevo beneficio fiscal que se implementará en todo Estados Unidos, el cual ofrece un gran alivio económico de hasta 5.000 dólares para algunas familias. Este ostentoso monto de dinero será depositado de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios, sin importar si tienen obligaciones tributarias.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes en California | Estas son las leyes que firmó Gavin Newsom para ayudarlos en este verano 2025
Vale precisar que esta iniciativa forma parte de la reciente reforma tributaria firmada por Donald Trump y que estará disponible a partir de la temporada fiscal 2026. Su propósito es fomentar la creación de nuevas familias mediante un apoyo económico directo y sin complicaciones administrativas. ¿Quiénes califican y qué requisitos se deben cumplir para formar parte de este beneficio? AQUÍ los detalles.
¿Quiénes acceden al alivio económico de hasta 5.000 dólares que ofrece el gobierno de Trump?
'El Cronista' y otros medios internacionales compartieron datos importantes sobre este reciente beneficio, el cual incrementa el límite reembolsable del crédito fiscal por adopción, permitiendo a las familias obtener hasta 5.000 dólares por cada hijo adoptado, independientemente de su obligación tributaria.Gobierno de Trump realizará depósito de 5.000 dólares en las cuentas de estas familias en EE. UU. y con este requisito.
En tanto, a diferencia de otros créditos o deducciones fiscales, este monto se lleva a cabo como un reembolso directo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que se deposita directamente en la cuenta bancaria del solicitante.
Además, según información de los medios especializados si la familia desea gozar del beneficio, es necesario haber completado una adopción legal a partir del año 2025, ya sea en territorio estadounidense o mediante procesos internacionales. También se debe incluir la información en su declaración anual y cumplir con los requisitos exigidos por el IRS.
¿Qué más se necesita para acceder al beneficio fiscal de 5.000 dólares en EE. UU.?
Por otro lado, es bueno saber que para poder calificar se necesita de estos requisitos:
- Haber finalizado de manera legal un proceso de adopción desde este año (2025).
- Incluir la adopción en la declaración anual de impuestos.
- Presentar la documentación requerida por el IRS.
- Residir legalmente en Estados Unidos al momento de la solicitud.
- Este beneficio busca facilitar la adopción y acompañar económicamente a las familias que integren a nuevos miembros bajo la ley.
- 1
Atención clientes de Walmart en EE. UU.: gracias a este nuevo sistema, puedes registrar tus propias compras
- 2
Ojo, inmigrantes en California | Estas son las leyes que firmó Gavin Newsom para ayudarlos en este verano 2025
- 3
¿Walmart? Reconocida cadena de supermercados anunció el cierre de su histórica sucursal en California