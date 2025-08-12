Tiroteo en Estados Unidos: en este estado se reportó un enfrentamiento entre dos conductores

En distintas zonas de Estados Unidos, los tiroteos generan temor entre quienes se encuentran cerca de los hechos, ya sea en colegios, supermercados, centros comerciales o en plena vía pública. En este caso, dos personas conducían sus vehículos cuando se detuvieron y comenzaron a dispararse mutuamente, dejando a uno de los atacantes herido por el impacto de una bala.

Reporte de tiroteo en Florida

Un comunicado de prensa emitido el 8 de agosto por la policía de Jacksonville informó que dos conductores se atacaron a tiros "a plena luz del día en una autopista concurrida". El hecho ocurrió el 2 de agosto a la 1:45 p. m., dejando a uno de los implicados herido y trasladado al hospital. El otro involucrado logró escapar y no ha sido detenido.

La policía de Jacksonville reportó este tiroteo entre dos personas en medio de la vía pública.

Los agentes del orden detallaron que el hecho se originó tras un incidente de furia al volante: "Los agentes respondieron a un tiroteo en Atlantic Boulevard, y al llegar hallaron que un hombre de 25 años, que estaba en el automóvil con su madre y su tía, había estado involucrado en un incidente de furia al volante con otro conductor después que ambos casi chocan".

El testimonio de la víctima indicó que el sospechoso sacó un arma de fuego y lo amenazó, por lo que él también respondió de la misma manera, iniciándose un intercambio de disparos. Tras recibir un impacto, colisionó su vehículo. Las heridas no fueron consideradas graves y su vida no corre peligro.

Mediante cámaras de vigilancia se identificó un Volkswagen sedán color plateado, cuyo número de placa permitió a las autoridades ubicarlo en la cochera de una vivienda. El vehículo presentaba "un impacto de bala en la puerta trasera del pasajero y un remiendo en el parabrisas para tratar de ocultar las huellas de los disparos".

Se identificó al autor

La información oficial indicó que Tayler Strickland, de 28 años, es el sospechoso del tiroteo y se entregó el pasado 6 de agosto. Fue acusado de intento de asesinato y de disparar con una pistola. La policía precisó que el otro involucrado no ha sido imputado, ya que solo actuó para protegerse: "En este momento, el otro conductor no enfrenta cargos, ya que la evidencia indica que actuó en defensa propia".