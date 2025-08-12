Mano dura contra los delincuentes: Donald Trump tomó una radical decisión ante las políticas de "sin fianza en efectivo"

El presidente del país norteamericano busca reformar las leyes que regulan la seguridad interna. Debido a los recientes acontecimientos de inseguridad en diferentes ciudades de Estados Unidos, anunció una reforma a las llamadas políticas de "sin fianza en efectivo", la cual será redactada por un representante estatal de Nueva York.

Cambios en la ley según Donald Trump

El último lunes 11 de agosto, el jefe de Estado prometió impulsar una normativa federal que restrinja en los estados y ciudades la conocida política de "sin fianza en efectivo". Elise Stefanik, representante estatal del Partido Republicano, señaló que redactará el proyecto de ley. En una conferencia de prensa, Trump expresó su opinión sobre el tema: "Cada lugar del país donde no hay fianza en efectivo es un desastre".

Trump asume su segundo mandato como presidente de Estados Unidos y representa al partido republicano. Foto: EFE

La funcionaria también declaró a un medio de comunicación, luego de que el mandatario se pronunciara: "Lideraré la legislación para poner fin a la fallida reforma de fianzas de [la gobernadora] Kathy Hochul y de Nueva York de una vez por todas para salvar a Nueva York y salvar a Estados Unidos". Señaló a la Gran Manzana debido a que, en 2019, el estado prohibió a los jueces exigir libertad bajo fianza para la mayoría de los delitos, incluidos el robo y el asalto; lo que generó que muchos delincuentes quedaran en libertad y continuaran cometiendo estos crímenes.

El jefe de la Casa Blanca aseveró que forzará la aprobación de esta legislación en el Congreso, pese a que cuenta con una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes y necesita 60 votos para aprobarla. Por ello, advirtió que intentará persuadirlos: "Voy a tener que convencer a los republicanos para que voten. Porque los demócratas son débiles contra la delincuencia, totalmente débiles contra la delincuencia. No saben por qué. Quieren que pare porque también los asaltan a ellos".

La fiscal federal de DC, Jeanine Pirro, halagó la idea y agregó que quería presionar al Consejo Distrital para cambiar otras leyes, como la de Rehabilitación Juvenil de la ciudad, que permite a los magistrados dejar sin efecto las sentencias de los delincuentes de 24 años o menos. Señaló el caso de Javarry Peaks, de 19 años, quien fue sentenciado a libertad condicional pese a ser grabado disparándole en el tórax a un compañero de autobús.

Descargos del estado de Nueva York

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul justificó el mismo lunes que las reformas aplicadas en 2019 son suficientes y ya han dado resultados. Resaltó que el 59% de los inculpados penales fueron liberados bajo su propia responsabilidad cinco años después, frente al 68% en 2020. Añadió que, de las personas liberadas de la custodia en espera de cargos por delitos graves, el 16% fueron detenidas nuevamente por otra infracción en 2024, frente al 25% en 2020.