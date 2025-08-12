Han transcurrido nueve meses desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en EE. UU., un período que ha permitido a los votantes poder reflexionar sobre sus decisiones en las urnas. En una reciente encuesta se pudo conocer lo que piensa y opina la mayoría de estos ciudadanos sobre aquel sufragio realizado en el 2024.

Sorpresivamente, se han evidenciado diferencias significativas entre los electores que apoyaron al presidente Donald Trump y aquellos que optaron por la exvicepresidenta Kamala Harris. ¿Ambos candidatos generaron arrepentimiento entre sus votantes? AQUÍ todo lo que se difundió.

¿Los estadounidenses se arrepienten de sus votos en las elecciones? Encuesta se hace viral

Una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst llamó la atención de la prensa internacional tras revelar que el 78% de los votantes de Joe Biden se sienten "muy seguros" de haber tomado la decisión correcta en las elecciones, esto en contraste con el 69% de los electores de Trump que comparten este sentimiento.

En tanto, en cuanto a la confianza en su voto en las últimas elecciones, un 9% de los partidarios de Biden admitió tener "algunas reservas", mientras que este porcentaje se elevó al 19% entre los votantes del republicano. Las cifras también demostraron que un 3% de quienes apoyaron a Biden experimentaron sentimientos encontrados o arrepentimiento, en comparación con el 8% de los votantes de Trump.

Además, un 9% de los votantes de Biden expresó que desearía no haber votado, frente a un 3% de los electores de Trump que comparten esta opinión. Vale precisar que esta encuesta, realizada entre el 25 y el 30 de julio, abarcó a 1,000 personas en el país americano y presenta un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

¿Qué más revelaron los votantes en esta impensada encuesta en EE. UU.?

Por otro lado, en la encuesta también se conoció la opinión de los votantes, quienes respondieron lo siguiente: "Si pudiera volver atrás y tomar de nuevo su decisión sobre las elecciones de 2024, ¿cómo votaría?".

Los resultados evidenciaron que la mayoría de los encuestados no cambiaría su elección. Un notable 92% de los votantes de Kamala Harris también expresaron su intención de volver a apoyarla, mientras que solo un 2% consideraría votar por Donald Trump. Además, un 3% optaría por un candidato de un tercer partido y otro 3% se abstendría de votar.

En tanto, entre los seguidores de Trump, el 86% expresó que reafirmaría su voto por el presidente. Un 6% se inclinaría por Harris, un 5% por un candidato alternativo y un 3% no participaría en la votación.