¡Mucha atención! Gavin Newsom firmó 26 nuevas leyes que entran en vigencia este 2025

Las diferentes normativas y legislaciones que se aprueban en cada estado permiten a los gobernadores locales administrar mejor su jurisdicción y cumplir con ciertas demandas ciudadanas. En esta ocasión, California anunció 26 leyes rubricadas por el gobernador Gavin Newsom, que abarcan diversos temas y entran en vigor este año.

Estas son las nuevas normativas

La legislatura estatal ha puesto en marcha varias órdenes desde junio de 2025. En agosto se sumaron más leyes que entrarán en vigencia para las personas que residen, trabajan o tienen inversiones en California, con el fin de que estén al tanto de las políticas internas. Una experta de la California State University afirmó que "el paquete representa un rediseño estructural más que cosmético, con efectos de largo alcance tanto en el ámbito urbano como rural".

La ley 130 y 131 busca acortar los plazos de aprobación en el desarrollo inmobiliario de California.

En el sector vivienda se publicaron el Proyecto de Ley 130 de la Asamblea y el Proyecto de Ley 131 del Senado. Ambos buscan acelerar el desarrollo inmobiliario, acortando los plazos de aprobación y limitando las audiencias. Además, se crearán exenciones ambientales para algunos desarrollos habitacionales, sin afectar zonas históricas o lugares sensibles.

En el ámbito sanitario se promulgó la regla 116, que extiende la cobertura de Medi-Cal a tratamientos antes no contemplados, como los de fertilidad, y cuyas disposiciones comenzaron a regir en julio. También se aprobó el estatuto 137, que refuerza la protección de datos personales y financia programas de educación sobre seguridad digital. Para los trabajadores del sector público se implementaron las normativas 129 y 139, que modifican los esquemas de licencias y compensaciones, así como los dictámenes 138, que incorpora cláusulas de revisión presupuestaria.

Atención a estas leyes

Newsom también aprobó la Ley 17, que obliga a publicar los mapas distritales electorales actualizados. Además, el proyecto 951 amplía la cobertura de salud conductual y la Orden 693, ya vigente, reestructura las normas de descanso para los trabajadores. Por último, la normativa 1029 establece la obligación de declarar activos digitales, incluidas las criptomonedas, desde 2027.