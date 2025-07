Confirmado el apoyo a inmigrantes en California: Gavin Newsom condena las redadas de Donald Trump con firme mensaje

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha mostrado su frustración con el gobierno federal por la presencia de más de 2.700 soldados en el estado. Según él, esta movilización no está motivada por razones de seguridad, sino que parece más un espectáculo político que termina impactando negativamente a las comunidades locales.

Gavin Newsom condena las redadas de Donald Trump en California

En una reciente entrevista con Univisión 34, el gobernador Newsom destacó que la Guardia Nacional, integrada por profesionales como maestros y bomberos, está siendo utilizada como "peones" en una estrategia diseñada para generar miedo y controlar a la población. Subrayó que estas acciones no solo devastan familias y negocios, sino que también debilitan el tejido social que ha sido clave para el éxito de California.

Newsom no dudó en calificar la operación militar como un "teatro político", asegurando que la presencia de las fuerzas militares en el estado no tiene como objetivo proteger a los ciudadanos, sino crear un espectáculo con fines políticos. "Estos no son criminales. No son personas violentas", destacó, dejando claro que el verdadero daño de estas acciones es la destrucción de las comunidades.

¿Qué dijo Gavin Newsom sobre la protección de los derechos de los inmigrantes en California?

El gobernador también se refirió a los recientes intentos de negar fianza y otras medidas legales contra inmigrantes, asegurando que California está reforzando su defensa legal. "Tener derechos no significa nada si no sabes que los tienes", advirtió, instando a las comunidades a informarse sobre sus derechos y a estar preparadas para defenderlos.

Conmovido por las historias de familias que viven con miedo, Newsom concluyó su intervención señalando que la situación actual en California se siente más como un régimen autoritario que como una democracia. Su mensaje es claro: es necesario un cambio en la política migratoria y un compromiso real por parte del gobierno federal para abordar las necesidades de las comunidades.