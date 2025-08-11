Ojo, inmigrantes en Florida y California | USCIS los investiga para la ciudadanía americana, ¿qué busca?

Para los inmigrantes que iniciaron su camino hacia la ciudadanía, la búsqueda del sueño americano a menudo viene acompañada de un riguroso proceso legal. Esto se debe a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) realiza una exhaustiva investigación para la naturalización. Ante ello, surge una duda muy común: ¿qué busca la agencia para otorgar la nacionalidad estadounidense?

¿Qué investiga el USCIS para la ciudadanía americana?

De acuerdo con el Manual de Políticas de USCIS, la agencia realiza una investigación enfocada en diversos aspectos del solicitante de la ciudadanía. Esto incluye:

Verificaciones de antecedentes penales y de seguridad: se realiza mediante la toma de huellas dactilares y una revisión de nombre al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esto último debe completarse y aprobarse antes de que el solicitante de la naturalización tenga la entrevista oficial del USCIS.

se realiza mediante la toma de huellas dactilares y una revisión de nombre al Buró Federal de Investigaciones (FBI). Esto último debe completarse y aprobarse antes de que el solicitante de la naturalización tenga la entrevista oficial del USCIS. Buen carácter moral: el solicitante tiene que demostrar, mediante evidencia, que cumple con los requisitos para la naturalización. USCIS tiene la autoridad de solicitar al extranjero que presente una resolución judicial por cualquier delito cometido en Estados Unidos o en el extranjero.

el solicitante tiene que demostrar, mediante evidencia, que cumple con los requisitos para la naturalización. USCIS tiene la autoridad de solicitar al extranjero que presente una resolución judicial por cualquier delito cometido en Estados Unidos o en el extranjero. Verificaciones de la admisión legal a Estados Unidos: para que el solicitante de la ciudadanía demuestre que fue admitido legalmente para la residencia permanente, debe haber cumplido con todos los requisitos del ajuste de estatus. Si se obtuvo mediante fraude, el proceso será denegado. Adicionalmente, el inmigrante podría enfrentarse a la deportación.

¿Cuánto tiempo dura el proceso de ciudadanía americana?

El proceso de obtención de la ciudadanía estadounidense, conocido como naturalización, presenta una duración variable que no se puede establecer de manera exacta.

Generalmente, se estima que el tiempo total, que abarca desde la presentación del Formulario N-400 hasta la ceremonia de juramento, oscila entre 18 y 24 meses. No obstante, este período puede extenderse o acortarse dependiendo de factores específicos relacionados con cada solicitante.

USCIS se asegura de que cada aspirante cumpla con los requisitos legales.

¿Cuál es el número de teléfono del servicio al cliente de USCIS?

El Centro de Contacto de USCIS pone a disposición de los usuarios un número telefónico gratuito: 1-800-375-5283, donde se ofrece asistencia en inglés y español. Para quienes presentan dificultades auditivas o del habla, se habilita el número TTY 1-800-767-1833.

El servicio está disponible de lunes a viernes, desde las 8 a. m. hasta las 8 p. m., hora del Este. Aquellos que se encuentren fuera de Estados Unidos pueden comunicarse al +1 212 620 3418.