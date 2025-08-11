TOMA NOTA, INMIGRANTE | Estos refugios en Chicago ayudan a venezolanos residentes en EE. UU.

En los últimos años, miles de migrantes llegaron a Estados Unidos huyendo de la crisis política y económica en su país. Aunque buscaban una vida mejor, su llegada a una ciudad desconocida con pocos recursos presentó desafíos abrumadores. Por eso, para quienes se encuentran necesitando apoyo, existen refugios en Chicago para inmigrantes venezolanos que brindan una mano amiga.

¿Cómo conseguir un refugio en Chicago?

Si eres un inmigrante venezolano buscando refugio en Chicago, es importante que sepas que la situación de los programas de asistencia puede ser muy cambiante. La ciudad estuvo lidiando con un gran número de recién llegados, y los recursos son limitados. No obstante, a continuación, te mencionamos algunos recursos que te pueden ser útiles.

Si te encuentras en Chicago y necesitas asistencia para encontrar vivienda, puedes comunicarte con el 311 , el principal canal de contacto de la ciudad para acceder a diversos servicios. Es importante mencionar que el proceso de búsqueda de un hogar puede demorar varios días.

Otra opción valiosa es la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) , que ofrece una línea directa de apoyo familiar. Este recurso puede conectarte con ayuda de emergencia, asistencia financiera y servicios legales. Puedes llamar al 1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693), donde también brindan atención en español.

Además, los Centros de Bienvenida en Chicago y el estado de Illinois están disponibles para apoyar a los recién llegados. Aunque no funcionan como refugios, pueden ofrecer referencias a servicios adicionales, incluyendo asistencia alimentaria, atención médica y apoyo legal. Un ejemplo es el Centro de Bienvenida de Illinois para Inmigrantes y Refugiados, conocido como Onward Neighborhood House, que se puede contactar al (708) 320-1570.

Si tienes hijos, el CPS Welcoming Center es un recurso útil para la inscripción escolar y otros servicios educativos. Puedes comunicarte con ellos al (312) 504-0056.

Los refugios en Chicago para inmigrantes venezolanos generalmente están a plena capacidad y han reducido o cerrado servicios. Por eso, antes de acercarte presencialmente, te recomendamos contactar a las organizaciones para verificar la disponibilidad.

Hay organizaciones que brindan asistencia legal a inmigrantes venezolanos.

¿Dónde se alojan los inmigrantes venezolanos en Chicago?

En 2025, la situación de los inmigrantes en Chicago está marcada por un cambio importante en la política migratoria de la ciudad. La administración de Gavin Newsom implementó un "Sistema Único" que busca fusionar la red de refugios para inmigrantes venezolanos y de otros países con los refugios para personas sin hogar.

Esto quiere decir que los recién llegados, al igual que los residentes de Chicago sin hogar, solicitan alojamiento a través del mismo sistema. Como parte del plan, algunos refugios exclusivos para inmigrantes cerraron.

Ante ello, numerosas organizaciones sin fines de lucro brindan un apoyo vital a los inmigrantes. Aunque no todas ofrecen alojamiento, pueden proporcionar referencias, asistencia legal, ayuda con los trámites y otros servicios esenciales.