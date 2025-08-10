0
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, lunes 11 de agosto: programación y dónde ver fútbol

Programación de partidos en vivo a disputarse este lunes 11 de agosto. Tenemos Liga 1, Brasileirao, Liga Argentina, entre otros torneos internacionales.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este lunes 11 de agosto
Programación de partidos en vivo para este lunes 11 de agosto | FOTO: LIBERO
Arranca una nueva semana y con ello un nuevo día para disfrutar del fútbol. En esa línea, aquí te dejamos la programación de los partidos más importantes a disputarse este lunes 11 de agosto en todo el mundo. Consulta el horario y canales de transmisión.

Canal confirmado para el Alianza Lima vs U Católica

PUEDES VER: Canal confirmado de Alianza Lima vs U Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Alianza Atlético vs UTCL1 Max, Fanatiz
19:00Deportivo Garcilaso vs Alianza UniversidadL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
12:15Estoril vs Estrela
14:45Porto vs Vitória GuimarãesGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Defensa y Justicia vs Deportivo RiestraTyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Juventude vs CorinthiansFanatiz, Premiere, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Deportes Limache vs Audax Italianomax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Emelec vs Deportivo CuencaCanal del Futbol, Teleamazonas

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Defensor Sporting vs River PlateDisney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Yaracuyanos vs Monagas
18:30Portuguesa vs Rayo Zuliano

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

