Partidos de hoy EN VIVO, lunes 11 de agosto: programación y dónde ver fútbol
Programación de partidos en vivo a disputarse este lunes 11 de agosto. Tenemos Liga 1, Brasileirao, Liga Argentina, entre otros torneos internacionales.
Arranca una nueva semana y con ello un nuevo día para disfrutar del fútbol. En esa línea, aquí te dejamos la programación de los partidos más importantes a disputarse este lunes 11 de agosto en todo el mundo. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Alianza Atlético vs UTC
|L1 Max, Fanatiz
|19:00
|Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:15
|Estoril vs Estrela
|14:45
|Porto vs Vitória Guimarães
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
|TyC Sports, Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Juventude vs Corinthians
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Deportes Limache vs Audax Italiano
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Emelec vs Deportivo Cuenca
|Canal del Futbol, Teleamazonas
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Defensor Sporting vs River Plate
|Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Primera División Venezuela
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Yaracuyanos vs Monagas
|18:30
|Portuguesa vs Rayo Zuliano
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
