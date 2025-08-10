Partidos de hoy EN VIVO, lunes 11 de agosto: programación y dónde ver fútbol

Arranca una nueva semana y con ello un nuevo día para disfrutar del fútbol. En esa línea, aquí te dejamos la programación de los partidos más importantes a disputarse este lunes 11 de agosto en todo el mundo. Consulta el horario y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Alianza Atlético vs UTC L1 Max, Fanatiz 19:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad L1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 12:15 Estoril vs Estrela 14:45 Porto vs Vitória Guimarães GolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Juventude vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Deportes Limache vs Audax Italiano max chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Emelec vs Deportivo Cuenca Canal del Futbol, Teleamazonas

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Defensor Sporting vs River Plate Disney+, VTV+

Partidos de hoy en Primera División Venezuela

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Yaracuyanos vs Monagas 18:30 Portuguesa vs Rayo Zuliano

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.