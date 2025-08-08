¿'La hora de la desaparición' se podrá ver en Netflix o en HBO Max?

'La hora de la desaparición' se estrenó a nivel mundial y los fans del suspenso han quedado entusiasmados con el trabajo del director Zach Cregger, quien anteriormente deleitó con 'Barbarian'. Tras su éxito en los cines, la cinta llegará a las plataformas digitales y una de las más populares es Netflix.

Los fanáticos del terror vienen esperando con ansias los estrenos este año y con 'Weapons' no se desilusionarán. Esto tiene que ver, en gran parte, por la dirección de Cregger. Esta cinta narra la historia de un extraño caso de 17 niños desaparecidos en plena madrugada. Lo más curioso es que todos corren de la misma manera y como si habrían recibido el llamado de alguien.

Reparto de 'La hora de la desaparición'

El elenco de 'Weapons' incluye a destacados nombres, tal como lo son Josh Brolin, Julia Garner, Cary Christopher, Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan y Alden Ehrenreich. Su éxito hace que los amantes del terror sumen a su lista de reproducción en la lista de plataformas digitales.

¿Dónde ver 'La hora de la desaparición'?

Por el momento, 'La hora de la desaparición' está disponible en cines tras su estreno el 6 de agosto. Puedes buscar el cine más cercano a tu ubicación, pero próximamente estará llegando al streaming.

¿'La hora de la desaparición' está disponible en Netflix?

No, no está disponible en Netflix y lo más seguro es que tampoco llegue en un futuro a esta plataforma. Esto se debe a que la película pertenece a Warner Bros. y se podrá ver en HBO Max, servicio de streaming de propiedad de Warner Bros.

¿Cuándo se estrena 'La hora de la desaparición' en streaming?

Todas las películas de Warner Bros se estrenan en la plataforma de HBO Max, aunque el tiempo de espera para la llegada de 'Weapons' no está definido. Un claro ejemplo es 'Destino final: Bloodlines' que a dos meses de su estreno en cines, se sumó al catálogo de HBO Max.