Erick Delgado explotó porque Universitario pidió jugar sin público ante Cristal: "¡Se han…!"

El Torneo Clausura 2025 continúa con la fecha 14 en el que Universitario enfrenta a Sporting Cristal en el Estadio Nacional; sin embargo, el partido programado para el miércoles 15 de octubre fue suspendido. En ese contexto, y según la información de Sergio 'Checho' Ibarra en Latina Deportes, la ‘U’ solicitó jugar este encuentro sin público, algo que no cayó nada bien en Erick Delgado.

Y es que el exfutbolista del cuadro celeste arremetió contra el club crema, resaltando algunos sucesos que se dieron durante la temporada. Fue en el programa ‘Ni loco, Ni santo’ donde manifestó su incomodidad, generando debate entre los otros conductores, entre ellos, Paco Bazán.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre Universitario de Deportes?

“Dicen que la ‘U’ está proponiendo… Todos los partidos, todo el año se han visto beneficiados. No tenían que jugar con gente, era el equipo que tenía que cumplir su fecha de sanción y le pusieron gente. Después, que en su momento ganaron partidos que tenían que ganar, listo, lo ganaron, pero se vieron beneficiados”, dijo.

El ex guardameta de Sporting Cristal no dudó en referirse a algunos sucesos que se dieron en el Torneo Apertura que, según menciona, favoreció a la ‘U’. Asimismo, comparó la reacción y la postura que tuvieron otros equipos frente a estos castigos de la Liga 1, mientras debatía con firmeza.

“¿Cómo me vas a decir que la culpa no es de la 'U'? Si fueron a reclamar a la Policía. No sé de dónde consiguieron a un general, comandante. A Alianza y a Cristal en su momento los han castigado y han cumplido el castigo, bien o mal pero lo cumplieron. El único que no cumplió fue la 'U'”, resaltó.